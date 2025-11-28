El exjugador del Real Zaragoza que se ha estrenado como profesor en Harvard: "Es un honor"

Muchos jugadores profesionales tienen miedo a cómo será su vida el día que decidan retirarse del fútbol. La gran mayoría comienza proyectos empresariales más allá de los campos de fútbol mientras todavía está en activo. Otros quieren seguir unidos a su antiguo trabajo y deciden sacarse el carnet de entrenador o se preparan para ser director deportivo o agentes de futbolistas.

Sabedores de que la carrera de futbolista es muy corta, cada vez hay más valientes que apuestan por intentar compaginar unos estudios universitarios mientras entrenan y juegan partidos con su equipo de lunes a domingo. Entre las carreras favoritas de los jugadores de fútbol están las Ciencias y Actividad Física del Deporte, Periodismo, Administración y Dirección de Empresas y Magisterio.

Unos pocos privilegiados logran tener éxito tanto en el campo de fútbol como en el mundo empresarial. Uno de los exfutbolistas más activos en la actualidad es sin duda Gerard Piqué. El exfutbolista del FC Barcelona, Real Zaragoza y Manchester United se ha convertido en un empresario de éxito gracias al grupo Kosmos que ha logrado en poco tiempo reinventar el mundo del deporte.

Gerard Piqué, Diogo y Sergio García durante un partido con el Real Zaragoza / EDUARDO BAYONA / ZAR_DIGITAL

La King's League en Harvard

Piqué está al frente de la King's League junto a Ibai Llanos y otro montón de youtubers y ha logrado que el Andorra vuelva a Segunda División un año después de caer a Primera Federación. La King's League está siendo objeto de estudio por su éxito y ha logrado expandirse a otras zonas del mundo como México, Brasil, Francia, Italia, Alemania, Oriente Medio e incluso el norte de África.

En los últimos días, Piqué ha estrenado una nueva faceta como profesor después de haber triunfado como empresario y futbolista con un palmarés envidiable donde caben títulos de Liga, Champions League, un Mundial y un par de Eurocopas. La Universidad de Harvard, una de las más prestigiosas a nivel mundial, ha invitado a Gerard Piqué para impartir dos clases en el prestigioso MBA y explicar el caso de éxito de la King's League.

"Es un honor que la Kings League sea analizada por una institución tan respetada como Harvard Business School. Nuestro objetivo ha sido reinventar el fútbol para una nueva generación, y estamos increíblemente orgullosos de lo que hemos conseguido en solo tres años. El caso de estudio de HBS valida el impacto de nuestro trabajo", afirmó el exfutbolista después de que la King's League viviese un mes de octubre de récord: 2.000 millones de impresiones, 1.300 millones de visualizaciones y 2,5 millones de nuevos seguidores en redes sociales. Durante este tiempo se ha anunciado la llegada de Lamine Yamal o la presencia de Marcelo a la competición.

Las dos clases de Piqué en Harvard han estado enmarcadas dentro del prestigioso curso 'Business of Entertainment, Media and Sports' dirigido por la profesora Elberse, del que el propio exfutbolista había sido alumno en un pasado no muy lejano. Las charlas estuvieron centradas en cómo la King's League se ha convertido en uno de los productos de entretenimiento deportivo más influyentes del momento. Se espera que otros

“Estamos absolutamente encantados de recibir a Gerard de nuevo en Harvard Business School”, afirmó la profesora Elberse. “Lo que él y su equipo en Kings League han logrado en solo tres años es espectacular. Sin duda, está entre la élite de emprendedores que están redefiniendo la industria del deporte hoy”, concluye la formadora.