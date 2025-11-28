Paco López espanta el pesimismo en el Leganés y elogia al Real Zaragoza

Con solo un punto sobre el descenso llega el Leganés de Paco López al Ibercaja Estadio, aunque el entrenador, según el presidente pepinero, Jeff Luhnow, no se juega el puesto el domingo, pero es obvio que el conjunto madrileño necesita ganar para huir de la zona de peligro y teniendo en cuenta que, de los tres que bajaron de la élite, es el que un nivel más flojo está mostrando. "Ahora mismo en el vestuario tenemos una máxima: la negatividad y el pesimismo, si hay gente así, la queremos fuera del vestuario. De momento no la hay. Esa es nuestra máxima y vamos a seguir adelante en nuestras convicciones", dijo el míster de Silla, que confirmó ante el Real Zaragoza la baja segura de Rubén Peña, aunque dejó entrever alguna más.

"Siempre es de agradecer el apoyo del presidente. Sabemos que el eslabón más débil cuando los resultados no funcionan es el entrenador, y que haya palabras que respalden el trabajo que se está haciendo es de agradecer. De todas formas, siempre lo he sentido así, independientemente de lo que en un futuro pueda pasar", dijo López, que ha logrado que su Leganés tenga una versión muy ferte fuera de casa, ya que solo el Deportivo ha conseguido más puntos que su equipo, con tres victorias, cuatro empates y solo suma derrota en ocho salidas antes de acudir al Ibercaja Estadio. Sin embargo, el gran hándicap es de local.

"Jugar contra el Zaragoza es jugar contra un gran equipo. Puede parecer un tópico, pero es la realidad. A mí ya me extrañó muchísimo desde el inicio que no empezaran bien, porque tienen muy buenos jugadores: con experiencia, con calidad y rápidos. Y encima vienen de ganar estos dos partidos, y lo que supone a nivel psicológico para un equipo los hace todavía más peligrosos", dijo López sobre el conjunto zaragocista, sin querer entrar a valorar la mejoría experimentada con Sellés ni el puesto de colista que tiene el conjunto blanquillo. "La clasificación no me dice nada. Vamos a tener enfrente un buen equipo que en su casa, con su afición, que ahora viene de ganar, lo va a tener a favor".