Paul Akouokou busca sitio en el nuevo Zaragoza de Sellés

Por primera vez desde que tomó las riendas del Real Zaragoza va a tener Rubén Sellés a su disposición a Paul Akouokou, que llegó como fichaje clave tras estar pendientes tanto Txema Indias como Gabi Fernández durante todo el verano del centrocampista costamarfileño, que ahora busca su sitio en un plan muy distinto con el entrenador valenciano, en la forma de jugar y en la intensidad y el dinamismo de la propuesta. Además, ahora mismo ha dado con la tecla en esa sala de máquinas, con el regreso de Keidi Bare para que Guti retrasara su puesto al medio tras un periplo desagradable en la mediapunta y con Francho de falso interiorderecho para que entre por los pasillos interiores y poblar más la zona de creación, por lo que el escenario para Paul ha cambiado mucho, muchísimo.

En ese Zaragoza que ha funcionado bien en la medular en las victorias ante el Huesca y el Eibar, lo que no invita a cambios, y con una apuesta de Sellés que a Paul le exige el mismo trabajo táctico pero más ida y vuelta y una mayor intensidad y dinamismo se encuentra ahora el costamarfileño. Vio la roja por romper el monitor del VAR ante la Cultural Leonesa, en el único partido con Larraz y después se perdió por la sanción de 4 encuentros los duelos ante el Sporting, el Deportivo y el Granada, además de la Copa, mientras que contra el Huesca y el Eibar estuvo fuera por una leve lesión, una rotura de pequeño tamaño, en el aductor durante un entrenamiento, fruto de la mayor exigencia física que tienen ahora los jugadores con el nuevo míster.

Paul, que desde el principio del verano era la gran apuesta para el medio, dilató todo lo que pudo y más su respuesta mareando la perdiz para llegar el mismo día del final de la ventana y perderse así los duelos ante el Sanse, el Andorra y el Castellón. Fue suplente frente al Valladolid, aunque enseguida saltó al césped tras una contusión de Radovanovic y ya mostró su jerarquía en la medular, y ha sido titular frente a Albacete, su mejor partido sin duda, Ceuta, Mirandés, Córdoba, donde fue expulsado tras una doble amarilla, lo que dejó fuera en el epílogo de Gabi en Almería, y Cultural, seis partidos en total, cinco de inicio y 485 minutos, entre los 16 oficiales jugados hasta ahora, incluida la Copa. Tuvo una buena presencia inicial en esos choques, pero su aportación bajó después,

El futbolista es fichaje capital tras descartar por motivos económicos, al menos en la versión oficial, la continuidad de Arriaga y por el que se asume en su cesión unos 600.000 euros de lo 1,5 millones de euros que tiene de salario en el Lyon, llegó a España al Betis B y dio el salto al primer equipo en la 20-21. En el cuadro verdiblanco estuvo tres temporadas de profesional y la que más jugó fue la tercera, con 806 minutos (su récord absoluto hasta ahora) y 18 partidos entre Liga, Copa y Europa. El Lyon pagó por él 3,7 millones por el 70% de su pase, pero en Francia aún jugó menos, mucho menos. 344 minutos y 11 partidos el primer año y 125 y 5 encuentros el segundo curso, el pasado, pese a que normalmente estuvo disponible, ya que apenas ha tenido lesiones en su carrera, más allá de algún golpe en el Betis y la apendicitis que sufrió en la 22-23.

En todo caso, era un fichaje de riesgo por su poca participación en estos años y por haber hecho la pretemporada apartado en el Lyon y de momento se ha perdido más partidos de los que ha jugado. Ahora, tras estar fuera en seis partidos, cinco de ellos de Liga, ya recuperado de su lesión, busca sitio en el equipo de Sellés en unas cicunstancias muy diferentes a cuando llegó con Gabi.