Sellés ya presume de sello. "Tenemos unas señas de identidad y hay que crecer dentro de ellas"

El Real Zaragoza ha sumado dos victorias seguidas, ante el Huesca y el Eibar, que han cambiado la cara de perdedor que tenía tras seis derrotas, pero que no han aliviado su situación, ya que sigue siendo colista, aunque sí le han puesto más cerca de salir de esa zona de descenso. Rubén Sellés ya ve frutos en su apuesta y ya presume de su sello. "Debemos seguir dentro del proceso. El equipo tiene señas de identidad ya marcadas y no nos tenemos que conformar, hay que seguir creciendo dentro de ellas", aseveró el entrenador valenciano antes del compromiso ante el Leganés, donde el Zaragoza buscará su tercera victoria consecutiva: "El paso atrás no es ganar o perder el domingo, porque eso a veces depende de una acción, sería no afrontar el partido de la manera en que lo estamos haciendo e intentar dar otro hacia delante. Debemos mantener esas señas, ir a por el partido, ser dominantes y mostrar nuestro gen".

"Ni éramos tan malos cuando no ganábamos ni ahora somos tan buenos. Para mí, es lo mismo y todo el mundo debe realizar lo mismo en su parte. Si bajamos el rendimiento un 1% seremos perdedores, hay margen de mejora y debemos pelear cada milímetro para ser competitivos"

Puso las bases Sellés en sus palabras de un Zaragoza en crecimiento, que viene de una victoria heroica con 10 en Ipurua, pero que necesita no frenar para salir de abajo, ya que la zona de permanencia sigue a 5 puntos. "Ni éramos tan malos cuando no ganábamos ni ahora somos tan buenos. Para mí, es lo mismo y todo el mundo debe realizar lo mismo en su parte. Si bajamos el rendimiento un 1% seremos perdedores, hay margen de mejora y debemos pelear cada milímetro para ser competitivos. Todavía estamos a 5 puntos de salir de donde estamos. El que tenga alguna duda, que mire a la tabla, no se ha hecho nada, más allá de demostrar que podemos competir con cualquiera", aseveró, introduciendo puntos de mejora que tiene el equipo en estos momentos: "En las situaciones de último pase tenemos margen de mejora y también debemos ser más consistentes en el juego con balón".

La mejora a balón parado

No se atrevió a decir en qué porcentaje está su Zaragoza con respecto a su idea, pero "ahora como mínimo ya somos tan buenos como el resto y podemos competir con cualquiera, lo hemos demostrado", sentenció, estableciendo otro punto de mejora como el balón parado, aunque ahí introdujo matices: "En Éibar por ejemplo marcamos en un penalti que viene de un balón parado, aunque hay puntos de mejora tanto a nivel defensivo como ofensivo en esa faceta. Allí defendimos bien la mayoría de situaciones, pero hubo dos que no lo hicimos, una que acabó en el penalti y el gol, en una acción demasiado fortuita donde un jugador pisa a otro y no continúa la marca", reflejó.

"A los aficionados tenemos que enchufarlos haciendo nuestro partido y que ellos vengan a ayudar y alentar esos 95 minutos, eso es lo que marca la diferencia. Si podemos tener calma alrededor nuestro y recuperar adeptos, mejor, pero debemos seguir dándole motivos para que se enganchen"

Espera un ambiente en el Ibercaja Estadio ante el Leganés "como el del partido ante el Huesca, enchufarlos a los aficionados haciendo nuestro partido y que ellos vengan a ayudar y alentar esos 95 minutos, eso es lo que marca la diferencia", aseveró Sellés, que espera una buena respuesta de esa grada, porque ya ve ilusión en los aficionados. "Lo más importante es la comunión que hemos vivido entre afición y jugadores. Es fundamental. En Eibar podías escuchar a nuestros aficionados empujando dentro del resto del estadio y estando con los chicos. Debemos seguir dándole las píldoras de competitividad para que se enganchen al equipo. Si podemos tener calma alrededor nuestro y recuperar adeptos, mejor, pero debemos seguir dándole motivos para que se enganchen", reflexionó.

"Lo hemos hablado (las expulsiones), claro. No podemos ganar todos los partidos con 10, no es sostenible. Son errores de juego y debemos minimizarlos, controlar más esas situaciones"

En los dos últimos partidos el Zaragoza ha acabado con 10 jugadores, por la roja a Radovanovic en el derbi y la de Saidu en Éibar, esta última con mucho tiempo por jugarse. En total, el equipo suma seis expulsiones de jugadores desde que empezó la Liga, más que nadie en Segunda. "Lo hemos hablado, claro. No podemos ganar todos los partidos con 10, no es sostenible. Son errores de juego y debemos minimizarlos, controlar más esas situaciones. Se pueden producir, y tiene que llegar un momento donde nuestra madurez nos permita reducir esa cuestión", dijo Sellés, que reconoció que ha encontrado un equipo base en las últimas dos semanas salvo los cambios obligados, aunque destacó la competencia de los jugadores menos habituales ahora y que elogió al Leganés: "Tiene una gran plantilla, con jugadores diferenciales en Segunda y un entrenador (Paco López) que conoce los entresijos de la categoría. Ha puntuado en 7 de 8 partidos fuera de casa, defiende bien cerca de área y está siendo efectivo en finalizaciones. Va a ser difícil contenerlos y nos va a hacer falta un paso adelante en nuestras convicciones para hacerlo".

"No no le doy nada a nadie. Valery, desde el primer día, ha sido tan competitivo como cualquier otro. Su rendimiento ha sido bueno, pero no ha mostrado ni el 80% de lo que es, debemos exigirle al máximo que siga compitiendo. Todo el mérito de lo que ha logrado es suyo"

En los nombres particulares, a Sellés se le preguntó por Valery, titular con él cuando ha estado disponible y que esta semana en una entrevista en EL PERIÓDICO narró el momento duro a nivel mental que ha vivido en su último año, sobre todo en su cesión al Mallorca: "Yo no le doy nada a nadie. Desde el primer día, ha sido tan competitivo como cualquier otro. Su rendimiento ha sido bueno, pero no ha mostrado ni el 80% de lo que es, por lo que debemos exigirle al máximo que siga compitiendo. Está integrado en el Zaragoza en la idea, pero tiene margen para mejorar. Si está compitiendo es porque lo hace con la intensidad requerida, todo el mérito que pueda tener y de lo logrado es suyo", aseguró sobre el extremo, mientras que con Andrada, al que le ha dado la titularidad bajo palos en las dos últimas jornadas, con victoria y un partidazo en Éibar, explicó que "su continuidad dependerá de él y su rendimiento si sigue jugando. Tuvo la oportunidad y la cogió, en la pasada jornada os dio calma, estabilidad, juego aéreo y salida de balón. En Éibar dio muestras de su rendimiento, pero aquí no puede relajarse nadie. Cada partido hay que jugarlo con nuestra mejor versión, él y cualquiera"