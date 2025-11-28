Tarsi Aguado, exjugador del Real Zaragoza: "El debut en Primera es el momento que me voy a llevar, fue histórico para mí"

Lleva ya unos meses en el Alcorcón. ¿Qué tal le va?

Bien, muy bien. La verdad es que es un club con una estructura muy profesional. Creo que están haciendo muy bien las cosas. Hace dos años descendieron, pero tiene esos 13 o 14 años seguidos de fútbol profesional. Se mantiene en el día a día toda la exigencia y es un sitio para que el futbolista crezca. De momento, estamos entre los seis o siete primeros. Es una categoría cada vez más parecida a la Segunda División, muy igualada, que cuesta ganar partidos.

Sobre Primera RFEF, ¿cómo es el nivel competitivo para alguien que ha jugado en Primera División?

Es mi cuarta temporada ya en esta categoría, y cada año que pasa la veo más exigente y más igualada. Creo que todos los clubs que están en la competición tienen sus armas y las explotan a las mil maravillas. Son partidos de resultados cortos, que se deciden a última hora. Ahora con el tema del VAR, pues también existe esa tensión, esos nervios.

Ha cumplido ya los 31 años, ¿en qué cambia el Tarsi que sale de la Ciudad Deportiva al de hoy?

Bueno, al final, llegué al Real Zaragoza, en mi época juvenil. Con esos 17 años, comparado con ahora, creo que había vivencias que no había tenido. Siempre me he considerado una persona muy madura. Pero ahora, con 30, soy un jugador más hecho. Antes jugaba solo por delante de la defensa. Ahora he tenido años de jugar de '8', en diferentes sistemas, de tener más llegada al área... Y creo que eso te lo da el paso de las temporadas. No soy otro tipo de jugador al 100%, pero sí que hay una mejora.

Tarsi Aguado conduce el balón durante un partido del Alcorcón esta temporada. / AD Alcorcón

Debutó con el primer equipo muy joven, con Manolo Jiménez. ¿Cómo recuerda aquel momento?

La verdad es que es el momento que me voy a llevar. Histórico para mí, porque es cumplir un sueño. Todos los chavales que empiezan en el fútbol quieren jugar en Primera División. Yo tenía familia futbolera y había dedicado muchos años al fútbol. Y tener esa oportunidad... la verdad es que estoy agradecido y súper contento. Me acuerdo que era en enero, mucho frío, ahí en el Zorrilla, en el estadio de la pulmonía, un 20 de enero. Para un chaval de 18 años recién cumplidos, algo espectacular.

"Cuando el contrato se acaba, la elección la tiene el club. Y en ese caso ellos decidieron que no. Yo estaba muy contento y sí que me hubiese gustado seguir ahí, porque llevaba ya cuatro años en el Real Zaragoza, había debutado en Primera, había jugado en Segunda con el primer equipo y con el filial habíamos tenido un ascenso. Fueron años bonitos"

¿Está satisfecho por cómo se dio la salida ? ¿Era el momento?

Al final, el futbolista tiene un contrato. El Real Zaragoza, en el caso de que contara conmigo, tenía dos años y un tercero opcional para seguir. Los dirigentes decidieron que no y sabemos cómo es el fútbol. Cuando el contrato se acaba, la elección la tiene el club. Y en ese caso ellos decidieron que no. Yo estaba muy contento y sí que me hubiese gustado seguir ahí, porque llevaba ya cuatro años en el Real Zaragoza, había debutado en Primera, había jugado en Segunda con el primer equipo y con el filial habíamos tenido un ascenso. Fueron años bonitos.

¿Es más complicado hacerse un hueco en el Real Zaragoza?

No sé. Yo creo que ha llegado un momento en el que el fútbol es igual en casi todos los clubs. Ahora, al entrar la opción del límite salarial, hace que equipos que llevan mucho en Segunda o que acaban de ascender tengan que hacer fichajes con fichas mínimas para luego firmar a jugadores ya con mucha experiencia, que son los que van a marcar la diferencia y los que engloban esa masa salarial. Se está viendo que entran cada vez más fichajes de categorías inferiores. Es decir, gente de Primera RFEF o que está en los segundos equipos de los clubs de Segunda.

Como excanterano, ¿qué importancia cree que tiene la cantera para un club histórico como este?

Para mí creo que tiene que ser una de las bases principales, que toda la cantera de un equipo profesional sienta que confían en ellos. Yo creo que esa es la máxima motivación y ambición que tiene que tener todo jugador que entre en la Ciudad Deportiva y que aparte se vea reflejada en el rendimiento que están dando en las categorías inferiores. Para mí tiene que ser fundamental.

¿Es seguidor del Real Zaragoza?

Sí, sí. Desde que me fui siempre he seguido al Zaragoza, me veo sus partidos. Intento estar un poco atento a la actualidad, no al día a día, pero bueno, a las situaciones que se dan en el club... Pero sí, soy muy seguidor.

"Todos sabemos que ha sido un inicio jodido, porque la puntuación que tenías con el paso de las jornadas era peligrosa. Se te estaban distanciando y eso te exigía hacer muchos puntos en la segunda vuelta. Ahora, el cambio de dinámica, entrenador nuevo, y con dos victorias seguidas, se han puesto a cinco puntos cuando se veía esa opción muy lejana"

Parece que se ve la luz al final del túnel. ¿Cómo ve al equipo?

Todos sabemos que ha sido un inicio jodido, porque la puntuación que tenías con el paso de las jornadas era peligrosa. Se te estaban distanciando y eso te exigía hacer muchos puntos en la segunda vuelta. Ahora, el cambio de dinámica, entrenador nuevo, y con dos victorias seguidas, se han puesto a cinco puntos cuando se veía esa opción muy lejana. El otro día sacaron un partido contra todo pronóstico por cómo se da y eres capaz de levantarlo, que les va a dar mucha ambición.

Siendo claros, ¿cree que se salvará el Zaragoza esta temporada?

Yo espero que sí, confío. Ya sabemos que es larguísima y eso también juega a favor del Zaragoza. Pero creo que en todas estas jornadas que quedan va a ir dando pasos hacia delante, tanto como equipo como en actuaciones individuales o confianza de los propios jugadores.

¿Qué mensaje le enviaría a la afición zaragocista?

Que confíen. Creo que están en un momento en el que todos tienen que subirse al carro. El Real Zaragoza intentaba aportar el granito de arena desde diferentes situaciones: los jugadores, el club, la propia afición... Y creo que el año, si acaba positivamente con esa salvación y está otro año más en el fútbol profesional, será, tal y como ha empezado, un año bonito y para recordar.

"¿Dónde acabar la carrera? Es una pregunta que piensas cuando se van cumpliendo años. No sabes para lo que te va a dar el físico, pero sí que me gustaría jugar en Navarra, porque nunca lo hice. Acabar en Murchante, en mi pueblo"

Volviendo a su situación actual, de todas sus etapas en el fútbol, ¿cuál le ha aportado más?

Creo que sería un poco injusto decirte una. Por ejemplo, ya no como futbolista, también como persona, la de Polonia (Miedz Legnica) . Vas a una cultura nueva, una forma de entender el fútbol muy diferente al que se juega en España. Era la primera vez que salía de casa y creo que me hizo mejorar tanto futbolísticamente como personalmente. Pero luego recuerdo con mucho cariño, aparte de la de Zaragoza, por todo, por jugar en Primera, en Segunda División o por lo que hicimos con el filial, los años en el Athletic, que para mí son increíbles. Pero luego fui a Calahorra, que por nombres y por instituciones es mucho más pequeño, y lo recuerdo increíble. Y León, pues una plaza muy futbolera, muy exigente también. Estuve muy a gusto. Y bueno, estos dos últimos años en el Arenteiro, también.

¿Cómo y donde le gustaría acabar su carrera?

Es una pregunta que piensas cuando se van cumpliendo años. No sabes para lo que te va a dar el físico, pero sí que me gustaría jugar en Navarra, porque nunca lo hice. Acabar en Murchante, en mi pueblo.