Bazdar y Dani Gómez, ni convocados ante el Leganés

Salvo cambio de última hora o giro inesperado en forma de molestias, Samed Bazdar y Dani Gómez no estarán por decisión técnica en la convocatoria de esta noche del Real Zaragoza ante el Leganés para el partido de este domingo. Al ser el partido al mediodía (14.00 horas), Sellés va a concentrar a sus jugadores este sábado pese a jugar en casa y tras la sesión de entrenamiento ya ha anunciado los jugadores con los que cuenta para este encuentro y entre ellos no están Dani Gómez y Bazdar, que ante el Eibar se cayeron por molestias pero que en esta ocasión y tras entrenar con normalidad con el grupo lo hacen por decisión técnica. Paulino y Cuenca, lesionados, y Saidu, sancionado, son también bajas y Kosa apunta a ser otro de los descartes pese a que este sábado ha trabajado con el grupo tras el reparto de cargas de ayer.

Bazdar no viajó a Ipurua tras entrenarse el jueves después de volver con su selección y notar molestias en el aductor, una leve contractura, mientras que Dani Gómez fue baja antes del partido del pasado sábado por molestias en un pie. Ambos están jugando un papel muy residual desde la llegada de Sellés, lo que aún llama más la atención en el caso del punta de Alcorcón, que con Gabi en el comienzo del curtso fue casi fijo, siendo titular en ocho de las nueve citas con el madrileño y marcar dos goles, ante el Castellón y el Albacete. Ha jugado 692 minutos en Liga este curso, pero solo 41 con Sellés, con presencia únicamente desde el banquillo en Gijón y Granada.

Bazdar, por su parte, se ha perdido partidos por estar con Bosnia, ante el Valladolid, el Almería y el Huesca, pero ni con Gabi ni con Sellés ha tenido excesivo protagonismo, con solo dos jornadas de titular, ante el Castellón y la Cultural, este duelo con Larraz de entrenador, y 222 minutos en Liga, anotando un gol frente al Andorra, el primero de esta temporada.

Mucho peso salarial

Bazdar, que tiene vínculo hasta 2029 y por el que el Zaragoza pagó la temporada los 3 millones de su traspaso al Partizan, entre el verano de 2024 y mayo pasado, supone en amortización de su fichaje 675.000 euros, lo que unido a su salario, implica alcanzar el millón de euros en su peso salarial en el límite, mientras que la ficha de Dani Gómez, con vínculo hasta 2028, es de las más elevadas de la plantilla, con 650.000 euros más objetivos.

Así, ese peso de ambos salarios y su situación invitan a pensar claramente en una salida en enero. Bazdar tuvo una oferta en verano del Rubin Kazan ruso y otras propuestas de cesión, de Portugal y Países Bajos, y Dani Gómez, que no se marchó al Aris griego en julio, tiene buen cartel y puede tener, como el balcánico, también en el extranjero su destino en el mercado invernal. Si ambos se van en enero, además de liberar una importante porción de salario dentro del límite, obligarán a buscar un ariete que complete el ataque con Kodro, Soberón y Bakis.