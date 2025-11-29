La huella de Txema Indias aún permanece en el 'Lega'

Diez años en Butarque, entre 2015 y 2025, cuando se marchó de forma abrupta y con un despido de por medio, dieron para mucho en el caso de Txema Indias, que logró dos ascensos a la élite en ese club y que fichó en esa década a un buen puñado de futbolistas y a varios entrenadores y que este domingo se enfrenta con su pasado por primera vez, cuando desde junio es director deportivo del Real Zaragoza. Hasta nueve jugadores de la primera plantilla, sin contar los canteranos que están teniendo mucho sitio con Paco López, como Lalo Aguilar, que es baja por lesión en este partido, y Naim García, con algo menos en el caso de Carlos Guirao, y que ya subieron con Indias al primer equipo, llegaron de la mano del ejecutivo vasco, sustituido desde marzo por Andrés Pardo.

La lista la componen el meta Juan Soriano, los defensas Eric Franquesa y Jorge Sáenz, los centrocampistas Seydouba Cissé y Roberto López y los atacantes Juan Cruz, Duk, Diego García y Miguel de la Fuente, todos con un significativo protagonismo en el club pepinero en esta temporada.

El portero Juan Soriano llegó en dos ocasiones con Indias, en 2019 para después irrse al Tenerife y regresar en 2024, mientras que Cissé lo hizo en 2021, temporada en la que Diego García se empezó a consolidar en el primer equipo, aunque saldría luego al Fuenlabrada. En 2022 lo hicieron Franquesa y Jorge Sáenz, en 2023 el ariete Miguel de la Fuente y en enero de 2024, dentro del curso 23-24, le tocó el turno a Juan Cruz.

El caso de Roberto López

El zaragozano Roberto López se marchó al Leganés de Indias en el verano de 2024, en el verano en el que Víctor Fernández hizo lo posible y lo imposible para que llegara al Zaragoza, pero el mediapunta prefirió apostar por Primera después de que deslumbrara en su cesión de la Real Sociedad al Tenerife. No le han salido las cosas bien en Butarque, ya el año pasado en la élite y menos en este curso para que sea, de los 9 futbolistas que tienen el sello de Indias, el segundo que menos está participando solo empeorado por Franquesa.

Mientras, Luis Henirque Barros, Duk, fue desde el Aberdeen la última apuesta de Indias en Butarque en el final del pasado mercado invernal, sobre la bocina del mismo el 3 de febrero y con casi medio millón de euros de coste para buscar gol en Primera, pero el ariete caboverdiano apenas tuvo espacio con Borja Jiménez (170 minutos), aunque se quedó y ahora es casi fijo para Paco López, con 14 jornadas de las 15 en el once de inicio.