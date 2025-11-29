El inesperado reto del triplete para el Real Zaragoza

No hace ni medio mes que el Real Zaragoza, tras una derrota durísima en Granada, la tercera en el principio de la etapa de Rubén Sellés en el banquillo, vivía una profunda depresión como colista y acumulando seis derrotas consecutivas, hundido en el pozo de la tabla, con solo 6 puntos de 39 posibles. Ahora, sin embargo, puede poner fin a una racha de más de dos años, desde septiembre de 2023, sin enlazar tres triunfos seguidos, ya que la visita del Leganés puede suponer cerrar su tercer botín consecutivo tras el vital conquistado en el derbi frente al Huesca y el heroico logrado con uno menos en Ipurua frente al Eibar.

El curso pasado, tan convulso y donde rondó el descenso hasta casi el final de Liga, no logró el Zaragoza sumar tres triunfos seguidos y hay que ir al inicio de la 23-24, con el majestuoso arranque de cinco consecutivos con Fran Escribá, ante Villarreal B (1-0), Valladolid (2-0), Tenerife (0-1), Eldense (2-0) y Cartagena (1-3), para ser líder en la quinta jornada con pleno de puntos y para encontrar el último antecedente de esas tres victorias seguidas que en ese caso fueron hasta cinco. Hasta 26 meses han pasado de aquello y el Zaragoza se apresta a repetir frente al Leganés ese triplete triunfal.

No lo ha hecho tantas veces en esta andadura por Segunda, por cierto. En las 7 últimas temporadas, desde la 18-19, solo en cinco ocasiones, mientras que en la totalidad de 13 campañas con la actual que suma desde que dio con sus huesos en la categoría de plata lo ha logrado en 12 ocasiones, por lo que si lo firma ante el cuadro pepinero será la decimotercera.

En cinco cursos (16-17, 18-19, 20-21 y 22-23), todos de penurias clasificatorias y peleando por los bajos fondos, el Zaragoza no logró encadenar tres triunfos consecutivos, mientras que el récord de victorias seguidas en esta etapa de plata iniciada en 2013 hay que buscarlo en la 17-18, en la temporada donde además hizo el récord de puntos en esta era, con 71 puntos para acabar tercero tras una gran remontada en la segunda vuelta.

En medio, de esa remontada tras el ecuador de la competición y con Natxo González en el banquillo firmó seis seguidas, ante Lugo, Nástic, Oviedo, Numancia, Lorca y Osasuna, para frenar en seco en el momento más inesperado, cuando el entonces colista Sevilla Atlético llegaba a La Romareda y ganó por 0-1.

Ese récord de seis triunfos en esta etapa también es el global en la categoría de plata, una hazaña que también se logró en el último ascenso hasta ahora, en la 08-09, también en la segunda vuelta de récord del Zaragoza de Marcelino García Toral en aquella Liga, con victorias ante Huesca, Celta, Alicante, Albacete, Salamanca y Córdoba, esta última para sellar el retorno a la élite. En Primera, el registro más alto, y también de toda la historia en el fútbol profesional del Zaragoza, son los siete triunfos con Luis Costa en la 85-86, frente a Real Sociedad, Betis, Valencia, Espanyol, Racing, Las Palmas y Atlético, para frear esa dinámica con un empate ante Osasuna.