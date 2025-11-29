Los primeros fichajes de Rubén Sellés y su plan para llevar al Real Zaragoza hasta la salvación

Competitivos: capaces de competir. Esa es la palabra en torno a la cual Rubén Sellés ha armado su discurso personal y futbolístico desde que llegó al Real Zaragoza. Un plan de desarrollo del equipo en el que el entrenador ha puesto el acento en el proceso, en el camino, en el cómo, para intentar llegar a un destino, el qué, las victorias. Desde el principio, a Sellés le han preocupado más las causas que las consecuencias. Le ha interesado más que su equipo hiciera bien cada vez un número mayor de cosas que si eso finalmente se traducía en buenos resultados.

Por la forma en que se produjeron, con señales de mejoría colectiva, al técnico valenciano no le preocuparon excesivamente las derrotas en Gijón y contra el Deportivo, a pesar de que fueron dos traspiés en sus dos primeros encuentros, pero sí le alarmó la de Granada, donde en la primera parte no reconoció a su equipo, superado física, táctica y mentalmente.

Desde que firmó a finales de octubre, Sellés comenzó a realizar una especie de siembra con el objetivo de ir recogiendo frutos con el paso de los días. Empezó a obtener recompensas de aquel sembrado en el derbi contra el Huesca en el Ibercaja Estadio, donde el Real Zaragoza hizo veinte minutos muy convincentes en la primera parte, con ritmo, presión alta, dinamismo y un gol extraordinario de Martín Aguirregabiria. Luego manejó bien el marcador a favor y maniató a su rival. En Eibar, el equipo realizó un ejercicio de fe colectiva y de supervivencia con uno menos y dio continuidad a la racha de triunfos, ampliándola hasta los dos actuales. Andrada fue determinante.

Estos dos importantes pasos han servido para estrechar la distancia con la zona de la permanencia hasta los cinco puntos actuales desde los nueve originales. Han servido también para que Rubén Sellés haya realizado sus primeros fichajes antes del mercado de invierno, muy especialmente Aguirregabiria, Keidi Bare, Valery Fernández, Mario Soberón y Kenan Kodro, cinco piezas muy poco utilizadas por su predecesor en el cargo.

El entrenador ha recuperado para la causa a un jugador perdido en el inicio de la temporada. Martín Aguirregabiria es su lateral derecho titular. Fue su gran apuesta. Menos en alguna tarde para el olvido, como la de Granada, el vasco ha respondido con profesionalidad y solidez. Lo mismo que Pomares en el otro costado, a quien Sellés también se ha encomendado por su clarísima querencia por los jugadores veteranos y con poso en un momento tan complejo.

A Keidi Bare también le ha dado galones en el medio en cuanto ha estado disponible: de momento el albanés está aportando dinamismo, colocación y juego fácil. Retrasar a Guti, olvidando aquella apuesta bien intencionada pero fallida como mediapunta, y darle campo a Francho para correr por la derecha han cuajado como buenas decisiones. Valery Fernández es el hombre con más posibilidades en banda. Nunca dudó con él y lo puso a jugar desde el primer minuto con el objetivo de que llegue a su mejor versión cuanto antes una vez superados los problemas de salud mental que le persiguieron en el Mallorca. Ha mejorado pero todavía sigue lejos de sus máximos.

Arriba, Sellés lo ha tenido siempre claro con Soberón en busca de su oportunismo. Mientras jugó solo, sufrió. Con Kodro, en quien también ha confiado en el once en las dos últimas victorias, el cántabro se siente más cómodo aunque su relación con el gol en jugada está siendo dura. Sellés ha relegado a casi la nada a Bazdar y Dani Gómez y está también usando a Bakis en los tramos finales de los partidos. Después de incidir en Adri Rodríguez en la portería, el técnico se echó en brazos de Andrada, que respondió tanto contra el Huesca como en Ipurua, donde estuvo colosal.

Con un once que el buen aficionado estará ya aprendiendo de memoria, el Real Zaragoza ha recuperado la esperanza en la permanencia. Ese es el grupo de jugadores de Sellés ahora mismo, que cada vez que toma la palabra incide en seguir siendo competitivos. Competitivos contra los rivales y competitivos en la pelea por un puesto en el equipo.

El entrenador tiene claro cuál es el plan para la salvación. También cómo hacerlo: no regalándole nada a nadie y poniendo el foco en la mejoría futbolística más que en el resultado final. La teoría de Sellés es que una victoria puede ser fruto del azar, pero que los triunfos llegan de manera regular como consecuencia del progreso en el juego y de un buen hacer continuado. Ese es su plan. De momento le ha empezado a funcionar… porque ha empezado a ganar. Y ganar es lo que seguirá necesitando este domingo frente al Leganés.