Santiago Mouriño, sobre el Real Zaragoza: "Es entendible que la afición se moleste. Son muchos años en los que no compite"

Santiago Mouriño, exjugador del Real Zaragoza que milita este año en el Villarreal, recordó su etapa en el conjunto blanquillo durante una entrevista en el canal de YouTube de Post United a principio de semana. El charrúa, que vivió su primer año en el fútbol español en la capital aragonesa hace dos temporadas, en la 23-24, cedido por el Atlético, analizó las dificultades de un curso marcado por los cambios de entrenador y la presión de un histórico en horas bajas.

Mouriño reconoció que, pese a que desde Uruguay es más complicado seguir el rastro de la Segunda División, era consciente de la magnitud del club y no tardó en percibir la exigencia del entorno: "Es un contexto, la verdad, complicado". Además, el defensa central admitió que los jugadores también comprenden la indignación del entorno: "Es entendible que la afición se moleste, porque son muchos años que están en Segunda y en los que no compites", aseguró el zaguero.

El jugador repasó todos lo técnicos que estuvieron en los banquillo de La Romareda durante toda su estancia (Fran Escribá, julio Velázquez y Víctor Fernández) y cómo le afectó personalmente. Admitió que con Escribá no tuvo tanto protagonismo hasta el final de su etapa, mientras que Velázquez fue quien le dio "confianza" y le asentó en el once.

Uno de los momentos más curiosos de la charla surgió al recordar la llegada de Víctor. Mouriño confesó que dio por hecho que volvería a tener pocos minutos cuando el técnico aragonés lo probó como lateral en su primer entrenamiento. "En mi cabeza dije: este ya me tira para fuera, ya no juego más". Sin embargo, explicó que el míster habló con él para convencerle de que su perfil defensivo era necesario en esa banda.

Sobre la dinámica de la temporada, Mouriño lamentó el bajón tras un inicio prometedor, en el que el conjunto blanquillo obtuvo cinco triunfos consecutivos. "Cuando te ves ahí abajo, también está ese miedo", señaló. Por último, el uruguayo comentó que sigue la actualidad del equipo en Segunda y se mostró esperanzado sobre la difícil situación actual: "Creo que tienen equipo como para sacarlo adelante".