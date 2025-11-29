Sellés trabaja duro la estrategia y no fuerza a Marcos Cuenca
El canterano estará de baja un partido más tras su lesión en el isquiotibial y se une a las ausencias seguras de Paulino y Saidu, este por sanción
El Real Zaragoza se ha ejercitado por última vez antes del partido de este domingo (14.00 horas) ante el Leganés y lo ha hecho en el escenario del choque, en el Ibercaja Estadio, en una sesión en la que tras una breve activación inicial ha tenido casi 45 minutos de trabajo en la estrategia. Es una faceta en la que el margen de mejora, sobre todo en la defensa del balón parado, es aún amplia para el equipo de Sellés, que acude a la cita tras dos victorias consecutivas, ante Huesca y Eibar, y con el ánimo de enlazar la tercera.
Tras ese ensayo, sin cámaras, del balón parado, el entrenador ha ultimado los detalles tácticos en una sesión en la que no ha estado Marcos Cuenca, al que tal y como se preveía no va a forzar para este partido, después de volver con el grupo el miércoles tras lesionarse el pasado 2 de noviembre ante el Deportivo en el isquiotibial izquierdo. El canterano, titular con Sellés hasta su lesión, tendrá minutos en Copa ante el Burgos, esa es al menos la previsión, mientras que Paulino, lesionado en la rodilla y que evoluciona bien de esa dolencia, y Saidu, sancionado, son bajas también este domingo.
Insua, que fue relevado ante el Eibar por molestias en el gemelo, ha entrenado toda la semana, desde el miércoles en concreto, y está disponible, lo mismo que Tachi, lesionado en el sóleo el 26 de octubre ante el Sporting, aunque en el caso de este último no será titular seguro ante el Leganés tras más de un mes de baja. Además, vuelven Paul, Bazdar y Dani Gómez, recuperados de sus respectivas dolencias, y Radovanovic, que cumplió sanción ante el Eibar.
Concentración esta noche
Del filial han estado este sábado el meta Obón, Ale Gomes, Lucas Terrer y Pinilla, pero ya no Barrachina, que jugrá esta semana seguro con el Aragón, mientras que al disputarse el partido tan pronto este sábado Sellés concentra a los jugadores esta noche, lo que no es habitual en los partidos de casa.
