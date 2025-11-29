¿Será Bakis el arma secreta de Sellés ante el Leganés?

Logró ante el Eibar la semana pasada el primer gol en su etapa zaragocista, 945 días después del último oficial que había firmado, con el Andorra frente a la Ponferradina el 23 de abril de 2023, antes de fichar por el Real Zaragoza y este domingo frente al Leganés tiene opciones el delantero turco, recuperado por Rubén Sellés, de ser titular, ya que esta semana ha probado en varias ocasiones con él como referencia, buscando su capacidad de remate y de fijar defensas. El buen partido de Kenan Kodro y su sintonía con Soberón en Ipurua invitan a pensar en una continuidad en ataque, en esas dos plazas, incluso en el mismo once de inicio, donde la recuperación de Insua tras sus molestias en Éibar puede propiciar que el único cambio seguro sea el de Radovanovic, que vuelve tras sanción por Saidu, que la tiene que cumplir.

Sin embargo, Bakis tiene opciones de entrar en el once y eso sí se ha vislumbrado en los ensayos de esta semana, con el turco de referencia, pese a que Sellés mezcla bastante a sus jugadores en el trabajo diario, lo que vendría a ratificar la total apuesta del entrenador valenciano en el ariete. Bakis estuvo todo el verano en la rampa de salida tras regresar de su gris cesión en el Górnik Zabrze polaco, donde apenas jugó, y de su primera campaña en el Zaragoza, cuando llegó como gran apuesta tras su enorme temporada en el Andorra, con 12 tantos, y cuando media Segunda, y algún club de Primera, se peleó por él al acabar su contrato en el club del Principado y fue el conjunto zaragocista el que lo fichó con una importante apuesta ficha, de 700.000 euros anuales (ahora en la mitad al jugar muy poco en su cesión a Polonia) para convencerle.

Al Andorra, tras su periplo en Países Bajos, llegó con el aval de Toni Astorgano, entonces analista de vídeo de Eder Sarabia en el club andorrano y ahora segundo de Sellés, lo que tras la llegada de este entrenador ya advirtió de un cambio con el punta, que tras no marcharse al final del mercado al Vanspor turco esperaba a enero para irse. Ahora, su decisión es la de quedarse y acabar su contrato en junio (firmó tres años en 2023) y su salida no se contempla en enero.

Eso ha cambiado Bakis, que ha tenido minutos con Sellés en Copa y en los tres últimos partidos de Liga, saliendo desde el banquillo ante el Granada, el Huesca y el Eibar, donde fue clave al bajar el balón que Francho puso para el remate de Toni Moya, que dio en el turco y supuso el 1-2 definitivo en esa cita. Suma 41 minutos de Liga y 45 en Copa, en Mutilva, donde salió tras el descanso, y este domingo tiene posibilidades de jugar de inicio por primera vez en el Zaragoza desde que lo hizo ante el Elche con Víctor Fernández el 14 de abril del año pasado, cuando el técnico zaragozano se cansó de darle oportunidades, hasta 5 seguidas, al coger el banquillo en marzo. Bakis arrancó ese curso 23-24 a buen nivel, pero sin marcar, pero una lesión de rodilla, en el cartílago, le lastró y le tuvo tres meses de baja, para no ser el mismo jugador al volver y tener que irse cedido el curso pasado rumbo al Górnik.

Radovanovic, en el entrenamiento de este sábado. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Sellés, en todo caso, se decida o no por ese relevo, ha dejado claro que confía en Bakis, que ahora mismo es el tercer delantero de la plantilla sobrepasando a Bazdar y Dani Gómez y que puede formar este domingo con Soberón en el once en un equipo en el que Radovanovic (titular siempre que ha estado disponible) se situaría junto a Insua, recuperado de las molestias que le hicieron retirarse en Ipurua en una apuesta que no tendría más variaciones, con Andrada, Aguirregabiria, Inssua, Radovanovic, Pomares, Guti, Keidi Bare, Francho, Valery, Soberón y Kodro o Bakis.