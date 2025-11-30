Francho Serrano: "Por fin hemos dado con la tecla y ahora somos un equipo de la leche"

Nada más finalizar el encuentro Francho Serrrano era la viva imagen de la felicidad y no tuvo dudas cuando se le preguntó por lo que había cambiado el Real Zaragoza en estas semanas. "Por fin hemos dado con la tecla, nos hemos mirado al ombligo, hemos hecho mucha autocrítica y estamos compitiendo todos, los que juegan y los que lo hacen menos, somos un equipo de la leche y la afición nos está llevando en volandas. Siempre he dicho que el equipo más la gente era algo invencible", aseveró el capitán en los micrófonos de Movistar y aún tuvo menos dudas cuando se le preguntó si el equipo se salvaba: "Creo que sí, seguro que sí".

"Es un día muy feliz para todos, para la gente y para mí, ya que además marcar con esta camiseta siempre es un orgullo grande. Hay que mantener los pies en el suelo, porque aún no hemos hecho nada, pero estamos en una buena línea, en muy buen camino, el que hay que seguir", añadió Francho, autor del tercer tanto ante el Leganés. "Es el partido más completo que hemos hecho, aunque hay que pulir cosas, ya que por ejemplo con muy poco nos han hecho mucho daño y nos han metido dos goles".

Kodro: "Estoy muy contento, ha sido un partido completísimo por parte de todo el equipo. Es la tercera victoria seguida, estamos metiendo además a la gente otra vez dentro y es importante porque les necesitamos y nosotros estamos dando lo nuestro"

Y es que el vestuario zaragocista mostró su trenenda satisfacción por la victoria, que ratifica la reacción tras sumar la tercera victoria seguida. Kodro, que marcó el primer gol y que tuvo varias oportunidades más, no ocultó su felicidad tras el choque. "Estoy muy contento, ha sido un partido completísimo por parte de todo el equipo, hemos empezado muy bien, lo mismo que en las tres últimas jornadas. Es la tercera victoria seguida, estamos metiendo además a la gente otra vez dentro y es importante porque les necesitamos y nosotros estamos dando lo nuestro", dijo el delantero del Real Zaragoza en declaraciones a Aragón TV.

Soriano critica a Duk

Mientras, la otra cara era la del Leganés, donde Juan Soriano, el mejor de largo del rival, mostró su pesar por la derrota el equipo pese a la colección de paradas que firmó: "Si paro mucho pero perdemos no sirve para nada. La situación es muy complicada y ahora tenemos una final con el Córdoba", dijo el meta, que no entró en la acción de la roja a Marvel al hablar de una decisión del VAR, pero que sí fue muy crítico con Duk por su expulsión por una patada a destiempo al final a Toni Moya. "Ya tenemos de por sí muchas bajas y esos errores de infantiles no los podemos cometer, es una expulsión innecesaria, una cosa de niñatos".