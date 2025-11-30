Juan Cruz, el fichaje que Indias arrebató al Real Zaragoza

Visita este domingo Juan Cruz al Real Zaragoza con la camiseta del Leganés, con el que logró subir a Primera en 2024 y con el que a regañadientes y mejora salarial incluida se ha quedado tras bajar a Segunda y completar un muy buen año en la élite con el conjunto pepinero, donde dio la mejor versión de su fútbol, algo que en el Betis no tuvo apenas oportunidades de hacer.

Estuvo, además, a un paso de ser zaragocista en enero de 2024, con Juan Carlos Cordero en la dirección deportiva, que ya lo había querido fichar en el verano anterior, pero entonces no quiso salir del Betis, y con Julio Velázquez como entrenador. Cordero estuvo en Sevilla unos días antes del cierre de ese mercado invernal reunido con Cruz y tenía totalmente convencidos al futbolista y a sus agentes para una cesión y también en la práctica al Betis, ya que la opción del Leganés de Txema Indias se había diluido al no tener espacio salarial.

Lo logró Indias, ahora director deportivo zaragocista y entonces del Leganés, al dar salida a Josema y a Darío Poveda y puso asumir lo que el club verdiblanco pedía de la ficha, unos 250.000 euros, y la opción obligatoria en caso de ascenso (1 millón por el 60% del pase) era de mucho más fácil cumplimiento en el líder de Segunda que en un equipo que andaba en la zona-media baja (undécimo) y que después bajaría más puestos para salvarse con Víctor Fernández. El Betis, que se ha quedado con un 40% de su pase, solo le abrió la puerta rumbo al club entonces de Indias y el Zaragoza, en el último día de mercado, apostó por Akim Zedadka, un profundo carrilero diestro con el guion de tres centrales de Velázquez, y Raúl Guti, lesionado en la rodilla nada más llegar, en el duelo ante el Sporting, y se quedó sin Cruz.

El extremo nacido en Quilmes (Argentina) y que llegó de ese país para la cantera del Málaga, veloz y zurdo cerrado pero con clara vocación de entrar por el perfil diestro para aprovechar su pegada, o para jugar en la mediapunta, disputó en esa segunda vuelta 16 partidos en el Lega de Borja Jiménez y contribuyó con cuatro goles y dos asistencias en ese ascenso para que el año pasado y en Primera fuera el de su explosión, con 34 partidos jugados, cinco tantos y cuatro asistencias, lo que le colocó en el escaparate y provocó que no quisiera seguir su periplo en Butarque y en la categoría de plata.

Con ofertas de Primera

Así, Juan Cruz estuvo en la agenda de Rayo, Mallorca, Osasuna, Celta o Alavés, además de clubs de importantes de Grecia y Portugal, pero el Leganés remitió a su cláusula, de 10 millones, cifra hasta la que nadie llegó (se llegó a los 5 millones en alguna propuesta) y el jugador, tras no participar en las dos jornadas iniciales (Huesca y Cádiz) y mantener un pulso con el club toda la pretemporada, rozando declararse en rebeldía, accedió a quedarse sobre la bocina del mercado, con una mejora salarial y con una bajada de cláusula a ocho millones en su contrato hasta 2028, que se prorroga una temporada más en caso de ascenso pepinero, hasta 2029, y que ahora le permite ser más asequible para los clubs que lo quieran fichar.

Con ese cambio, su salida es más accesible el próximo verano, pero de momento juega en Segunda y es fijo en el Leganés de Paco López, que tras volver a la normalidad el jugador acabada la ventana estival le dio minutos en los dos primeros partidos que estuvo ya disponible y centrado en su realidad en Butarque para que en los 11 restantes haya sido fijo, siempre de inicio, empezando más de mediapunta, pero ahora en un perfil diestro cada vez más claro y habitual en él, donde muestra su desborde y su disparo, si bien todavía no se ha estrenado en esta Liga de cara al marco contrario.