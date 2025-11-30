El uno a uno del Real Zaragoza. Francho roza la perfección y comanda el ejército zaragocista
El capitán hizo un partidazo, siendo clave en todas las acciones de la remontada y bien secundado por Aguirregabiria dentro de la actuación coral a buen nivel del equipo
Francho Serrano, con una actuación pletórica, provocando la roja de Marvel, dando el primer gol a Kodro y sobre el que se cometió la falta del segundo tras su presión además de anotar el tercero y hacer una exhibición de esfuerzo, rozó la perfección ante el Leganés, o directamente la alcanzó, con Martín Aguirregabiria a su zaga, con una demostración tremenda en el lateral. Soberón, al que le faltó el gol, Kodro, Keidi Bare, Valery o Toni Moya, que anotó un gran tanto de falta, también estuvieron a muy buen nivel en una actuación coral del Real Zaragoza.
Andrada | 5 |
Frío. No pudo hacer nada en los goles y dudó en alguna salida. Tuvo poco trabajo.
Martín Aguirregabiria| 9 |
Tremendo. La jugada del 3-1 la firma Cafú. Un puñal arriba, haciendo todo bien atrás.
Insua | 6 |
Sobrio. Estuvo firme por alto y sin dudas en el corte, muy seguro en todas acciones.
Radovanovic | 5 |
Desigual. Se despistó en el primer gol y tuvo alguna duda más, aunque le dio para aprobar.
Pomares | 6 |
Intenso. Perdió de vista a Melero en el 0-1, bien en el resto y hasta pudo marcar..
Keidi Bare | 7|
Dinámico. Confirmó que ha vuelto para ser el que fue, en su mejor versión en el medio.
Guti | 6 |
Responsabilizado. No ahorró una gota de sudor y dio salida al balón y trabajo.
Francho Serrano | 10 |
Inmenso. Dio el primero, provocó la falta del segundo e hizo el tercero. Un ciclón.
Valery | 7 |
Crecido. De más a menos, aunque a un notable nivel, peligroso y con trabajo.
Soberón | 8 |
Incisivo. Asistió y buscó la espalda de la zaga, muy buen partido al que solo le faltó anotar.
Kenan Kodro | 7 |
Atacante. Encontró el gol tras muchos intentos, pero entre Soriano y el larguero le negaron dos.
También jugaron
Toni Moya | 7 | Decisivo.
Sebas Moyano | 6 | Enchufado.
Tasende | 6 | Metido.
Lucas Terrer | 4 | Ingenuo.
Bakis | 5 | Comprometido.
- Valery, jugador del Real Zaragoza, a corazón abierto: 'El año pasado caí en un gran abismo del que me costó mucho salir'
- Los primeros fichajes de Rubén Sellés y su plan para llevar al Real Zaragoza hasta la salvación
- Ángel Torres: 'Ni le hemos comunicado el pago al Zaragoza de la opción por Liso ni está ya decidido
- La doble alegría y el gesto de Andrada. 'Pedí disculpas a los jugadores del Eibar por el tiempo que perdí
- Bakis cierra el círculo con un primer gol en el Zaragoza de rebote
- Arrasate, sobre Valery: 'Que esté jugando al nivel que lo está haciendo y que hable de salud mental es una buena noticia
- Tarsi Aguado, exjugador del Real Zaragoza: 'El debut en Primera es el momento que me voy a llevar, fue histórico para mí
- El Real Zaragoza reduce su deuda neta por debajo de los 40 millones y hará otra ampliación de capital de casi 5 millones