El uno a uno del Real Zaragoza. Francho roza la perfección y comanda el ejército zaragocista

Francho Serrano, con una actuación pletórica, provocando la roja de Marvel, dando el primer gol a Kodro y sobre el que se cometió la falta del segundo tras su presión además de anotar el tercero y hacer una exhibición de esfuerzo, rozó la perfección ante el Leganés, o directamente la alcanzó, con Martín Aguirregabiria a su zaga, con una demostración tremenda en el lateral. Soberón, al que le faltó el gol, Kodro, Keidi Bare, Valery o Toni Moya, que anotó un gran tanto de falta, también estuvieron a muy buen nivel en una actuación coral del Real Zaragoza.

Andrada | 5 |

Frío. No pudo hacer nada en los goles y dudó en alguna salida. Tuvo poco trabajo.

Martín Aguirregabiria| 9 |

Tremendo. La jugada del 3-1 la firma Cafú. Un puñal arriba, haciendo todo bien atrás.

Insua | 6 |

Sobrio. Estuvo firme por alto y sin dudas en el corte, muy seguro en todas acciones.

Radovanovic | 5 |

Desigual. Se despistó en el primer gol y tuvo alguna duda más, aunque le dio para aprobar.

Pomares | 6 |

Intenso. Perdió de vista a Melero en el 0-1, bien en el resto y hasta pudo marcar..

Keidi Bare | 7|

Dinámico. Confirmó que ha vuelto para ser el que fue, en su mejor versión en el medio.

Guti | 6 |

Responsabilizado. No ahorró una gota de sudor y dio salida al balón y trabajo.

Francho Serrano | 10 |

Inmenso. Dio el primero, provocó la falta del segundo e hizo el tercero. Un ciclón.

Valery | 7 |

Crecido. De más a menos, aunque a un notable nivel, peligroso y con trabajo.

Soberón | 8 |

Incisivo. Asistió y buscó la espalda de la zaga, muy buen partido al que solo le faltó anotar.

Kenan Kodro | 7 |

Atacante. Encontró el gol tras muchos intentos, pero entre Soriano y el larguero le negaron dos.

También jugaron

Toni Moya | 7 | Decisivo.

Sebas Moyano | 6 | Enchufado.

Tasende | 6 | Metido.

Lucas Terrer | 4 | Ingenuo.

Bakis | 5 | Comprometido.