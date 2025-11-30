El Zaragoza sigue colista tras ganar el Mirandés, pero ya está a solo 3 puntos de la salvación
La tercera victoria seguida le sacó de ese puesto por unas horas y el cuadro jabato ganó al Sanse para apretar más la zona baja
Desde la novena jornada está el Real Zaragoza colista, desde que Gabi fue destituido tras la derrota en Almería y siete citas después, las seis que lleva Sellés, con 9 puntos de 18 posibles, y la que estuvo Larraz ante la Cultural tras la destitución del madrileño, sigue en ese puesto.
El equipo zaragocista salió de forma momentánea del farolillo rojo tras ganar al Leganés, pero el triunfo del Mirandés le volvió a dejar en esa posición por la diferencia de goles, con 15 puntos ambos. Con el cuadro jabato, que superó al filial de la Real Sociedad con un tanto de Varela, tiene el cuadro blanquillo de momento la diferencia particular ganada, ya que venció en esta primera vuelta en Mendizorroza, donde hasta enero el conjunto burgalés juega sus partidos, por 0-1.
El conjunto de Sellés salió de Granada, cuando el técnico acumulaba tres jornadas con derrota tras su llegada, estando a 9 puntos de la salvación, que marcaba el Huesca, y ahora tras 3 victorias seguidas está a solo 3 de la permanencia que delimita el Leganés, con 18 puntos.
