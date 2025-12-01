La pólvora de Francho siempre suma

Francho Serrano no faltó este domingo a su cita con el gol en esta temporada, la primera tras su renovación para ser el estandarte y el primer capitán del Real Zaragoza, y la quinta en global desde que en el verano de 2020 se hizo con un puesto en el primer equipo. El tanto ante el Leganés abre su cuenta en esta campaña, teniendo en cuenta que en las seis que lleva, con la actual, como zaragocista, ha firmado 13 dianas oficiales, 12 en Liga y una en Copa, y en ninguno de esos trece partidos el Zaragoza perdió, con 10 victorias y tres empates.

De hecho, cinco de esos goles abrieron el marcador en esos encuentros, aunque no fue el caso del anotado ante el conjunto pepinero, que supuso el 3-1 que después el penalti notado por Diego García dejaría en el 3-2 final.

El primero de la lista de Francho como zaragocista fue en Copa del Rey, en primera ronda, ante la Gimnástica de Torrelavega en la 20-21, el 0-2 tras anotar antes Azón para completar el pase de esa eliminatoria en el debut con Juan Ignacio Martínez como entrenador, mientras que en ese curso también abrió la victoria ante el Castellón que selló de forma matenática la complicada y meritoria permanencia con JIM que vivió el Zaragoza en esa Liga.

En la 21-22 anotó dos dianas, en el empate en Ibiza y en el triunfo en La Romareda frente al Almería, y en ambas abrió la cuenta zaragocista y del partido, lo que también sucedió en la goleada frente al Huesca en el derbi de la 22-23 por 3-0 y anotando nada más arrancar el choque el tanto que abrió el camino. En la 23-24 se fue hasta los tres goles oficiales, completando con el último gol las victorias en casa ante el Villarreal B (2-0) y el Sporting (3-0) y abriendo el marcador en la lograda con el Andorra por 2-0.

Francho Serrano lanza el centro que supuso el remate de Kodro ante el Leganés para empatar el choque. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Su temporada más prolífica hasta el momento es la pasada, también la que mostró un mayor crecimiento futbolístico en todos los aspectos, para hacer cuatro goles, el que supuso la victoria en Cartagena en el descuento por 1-2, el que cerró la goleada ante el Elche por 3-0, además de abrir la cuenta zaragocista en el empate en Córdoba 82-2) y firmar el empate en Riazor ante el Deportivo sobre la bocina. Todos esos tantos fueron por cierto en la primera vuelta.

Así, los 12 goles de Francho han contribuido a 30 puntos del Zaragoza en estos años, teniendo en cuenta que a esos tantos se le añade el de Copa en Torrelavega y que esas 13 dianas en global las ha firmado en 182 partidos oficiales que ya suma como zaragocista, una lista que se va a incrementar seguro mucho más ya que renovó en mayo hasta 2030.