La revisión del VAR en el Leganés-Zaragoza y el tremendo enfado de Paco López. "Le impacta con el puño en el rostro"

La jugada que cambió el devenir del Real Zaragoza-Leganés, donde a pesar del buen comienzo zaragocista se había adelantado el rival por medio de Duk, es la expulsión de Marvel en el minuto 25, aunque en tiempo real y tras la revisión era ya casi el 28 cuando vio la roja. El defensa del Leganés golpea con su brazo a Francho cuando ya ha pasado el balón a un compañero en un contraataque y José Antonio Sánchez Villalobos pita falta y muestra la amarilla al jugador pepinero, aunque no tarda en ser llamado por el VAR, por López Toca.

"José Antonio te recomiendo una revisión para que valores una potencial conducta violenta", le dice el árbitro de la sala VAR al principal, para antes de que vea la jugada en el monitor le explique su visión: "Mis consideraciones por las que te he recomendado la revisión son porque el jugador sin balón suelta el brazo impactando en la cara del rival. Ahora, valora y toma la decisión que creas oportuna", le añade López Toca.

No tarda en decidir Sánchez Villalobos, apenas unos segundos. "Dejámela ver en dinámica", le pide primero a su compañero y después dicta sentencia: "Veo cómo el jugador le impacta con el puño en el rostro, voy a cambiar y voy a expulsar al jugador", añade.

La visión del acta

En el acta arbitral, Sánchez Villalobos consigna que la roja a Marvel es por "golpear con la mano a un adversario, impactándole en el rostro con uso excesivo de fuerza, estando el balón en juego pero no a distancia de ser jugado. El contrario (Francho) requirió atención médica, aunque pudo seguir jugando".

La jugada fue muy protestada por el banquillo del Leganés, que en un primer momento ni vio falta en la acción de Francho y Paco López mostró su enfado entonces, algo que no cambió al final del encuentro: “La pena es otra vez esta herramienta tan valiosa que creo que es el VAR, de la que yo sigo estando a favor, pero lo que a mí me cuesta ver realmente, con la igualdad que hay hoy en día, con todo lo que se están jugando los equipos, es que se penalice una expulsión por lo que ha pasado hoy con Marvel”, aseguró el entrenador valenciano, que en el tramo final del partido hasta tuvo un rifirrafe con el banquillo zaragocista, para añadir: “No son capaces de analizar el juego. Si tú le paras al árbitro una imagen donde conecta la mano con la cara del rival, pues lógicamente vas a pensar que es expulsión, cuando realmente tú ves toda la imagen, ves toda la secuencia y es un lance más del juego, porque ahí no hay ningún tipo de agresión. Y es una pena que estas cosas puedan enturbiar el fútbol con todo lo que nos estamos jugando. Le tienen que dar una vuelta porque es una lástima que un partido se pueda decidir así, con lances como este”.