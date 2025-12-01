Así está la situación con Dani Gómez y Bazdar. De la apuesta por quedarse a la salida obligada en enero

La decisión de Rubén Sellés el sábado de dejar a Samed Bazdar y a Dani Gómez por decisión técnica en el partido ante el Leganés puso en el foco ya de forma clara a ambos, que están en el furgón de cola en las decisiones del entrenador valenciano con respecto a los otros delanteros de la plantilla (Soberón, Kodro y Bakis) y por el elevado margen salarial que ocupan ya son candidatos claros a salir en el mercado de enero. Y es que de marcharse ambos liberarían no menos de medio millón de euros de espacio económico, además de sus dorsales, lo que no es baladí ya que el Real Zaragoza solo tiene una ficha libre. Obviamente, la salida de ambos obligaría a traer a un delantero en la ventana invernal.

Otra cosa es que lo hagan. Ahora mismo, por ejemplo, la decisión de Dani Gómez pasa por quedarse en el Zaragoza, al que llegó en enero y con el que firmó contrato hasta 2028, mientras que Bazdar aún apuesta en su entorno por intentar convencer a Sellés, pero no descarta en absoluto marcharse en la próxima ventana, sensación que puede incrementarse en su caso en las próximas semanas. "Es una decisión técnica. Esta es una plantilla larga y los chicos del filial compiten muy bien para entrar. Hay que tomar decisiones. Kenan (Kodro), Sinan (Bakis) y Soberón están a un nivel excepcional y el resto tiene que seguir trabajando para tener una oportunidad. Ojalá sigan trabajando para hacer esa decisión más difícil para mí", dijo Sellés tras ganar al Leganés el domingo sobre la situación de ambos.

Ahora apenas están jugando y ocupan un elevado margen salarial, en torno a 1,7 millones en esta temporada entre los dos, aunque en el caso de Bazdar se suma su ficha a la amortización de su traspaso desde el Partizan

La realidad es que el Zaragoza vería con buenos ojos que ambos se marcharan, sobre todo porque ahora apenas están jugando y ocupan un elevado margen salarial, en torno a 1,7 millones en esta temporada entre los dos. Bazdar, por el que se pagó al Partizan tres millones entre el verano de 2024 (1,5) y el curso pasado, al final del mismo (1,5), ocupa en torno al millón de euros, entre la amortización de ese fichaje hasta 2029 (unos 675.000 euros anuales) y la ficha del ariete, que se acerca a los 300.000.

Ofertas en verano por Samed

Con Gabi, tanto en el curso pasado como en el comienzo de este, ya tuvo un rol secundario, pero eso se ha agudizado con Sellés, que solo le dio minutos en Liga ante el Deportivo y sitio en el once en la primera parte en Copa en Mutilva. Ante el Huesca no jugó por estar con Bosnia, no viajó a Eibar por unas molestias de última hora en el aductor y con el Leganés fue descartado. Con ese nivel de aportación y de gasto, su salida es obligada.

Bazdar regatea al portero para anotar su único gol en este curso, ante el Andorra. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Bazdar, que ha cambiado de agente en las últimas semanas y ya no está con Idub Global, tuvo en julio una oferta del Rubin Kazan, trasladada formalmente al Zaragoza por casi 2,5 millones y casi otro medio más en objetivos, que fue rechazada por la SAD, que también desestimó al final del verano posibilidades de cesión del Córdoba, en Portugal (Arouca) y Bérlgica (La Louvière). Del interés actual de clubs como el Schalke, publicado en Alemania por el periodista Andreas Ernst, el Alavés o el Almería nada sabe el entorno del futbolista a día de hoy.

El Zaragoza, además de liberar la parte del salario (unos 150.000 euros por la mitad de la temporada) también podría percibir un pago por su cesión para compensar al menos la parte de la amortización, además de que al club aragonés le interesa que juegue y se revalorice en otro destino. Y el futbolista por su presencia con Bosnia, con la que va a jugar la repesca para el Mundial en marzo, y por su propia carrera y juventud necesita cambiar su situación actual en el club. Por ahí y salvo cambio brusco en estas semanas su despedida parece segura y, además, es un punta joven, con proyección, internacional absoluto... Es decir, va a tener posibilidades de salir y ahora el club no estará tan en desacuerdo o rechazará que lo haga cedido.

Dani Gómez intenta atrapar un balón en un partido / JAIME GALINDO

El cambio de Gabi con Dani

Dani Gómez llego al final del mercado de enero pasado tras rescindir con el Levante, que tiene el 25% de su pase, y con Gabi no fue ni mucho menos fijo desde que el técnico asumió los mandos en marzo, con algún roce entre ambos, después solventado para que la opción del Aris de Salónica griego no cuajara en verano y el delantero decidiera quedarse y ser importante en el Zaragoza. Lo empezó siendo con Gabi, con ocho partidos en el once de los nueve con el madrileño, y dos goles (Castellón, su única suplencia, y Valladolid) para que haya cambiado todo ahora.

El entorno de Dani Gómez asegura, a día de hoy al 100%, que se va a quedar y que no hay ofertas concretas que le hayan llegado. En todo caso, por su condición de ariete y por su nivel, no le van a faltar posibilidades, en el extranjero o en algún equipo puntero de Segunda

Con Sellés solo ha jugado ante Granada y Sporting, 41 minutos entre ambos partidos, ante el Eibar se cayó en el último momento por unas molestias en el pie que ya arrastraba y como Bazdar fue descarte. Su entorno asegura, a día de hoy al 100%, que se va a quedar y que no hay ofertas concretas que le hayan llegado. En todo caso, por su condición de ariete y por su nivel, no le van a faltar posibilidades si su agente, Manolo García Quilón, activa los mecanismos, lo que aún no ha hecho.

En el extranjero o en un club puntero de Segunda podría estar su rumbo llegado el caso, pero el Zaragoza, donde tiene contrato hasta 2028, con unos 650.000 euros fijos más objetivos (se liberaría la mitad), haría un espacio importante de cara a enero, de igual manera que el jugador si no se quiere marchar tiene la sartén por el mango porque la totalidad del contrato nunca la va a poder asumir el club.