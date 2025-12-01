La visión de su excompañero en el Alavés. "Con este nivel y confianza Aguirregabiria es diferencial seguro"

«Me está recordando en estos partidos al nivel que dio en el Alavés cuando subió con mucha fuerza al primer equipo». La sentencia de Carlos Vigaray, compañero de Martín Aguirregabiria en el club vitoriano dos años, entre 2017 y 2019, rival por un puesto en el costado derecho de la defensa con el jugador vitoriano en Mendizorroza, deja claro el crecimiento que está viviendo el zaragocista, que está recuperando su mejor versión tras unos años más oscuros en Portugal (Famalicao) y el Cartagena después de salir del club babazorro. «Si mantiene esta confianza y sigue con este nivel o lo aumenta es diferencial en la categoría seguro», proclama el ahora lateral del Teruel con convicción.

El defensa madrileño, que militó en el Zaragoza entre 2019 y 2023, vivió la gran irrupción de Martín Aguirregabiria en la 17-18 en el Alavés, cuando él, que había llegado en la temporada anterior a Mendizorroza, era el amo y señor de ese carril. «El primer año que llego, él aún no subía con nosotros y en el segundo que yo estaba solo casi en el puesto empezó a hacerlo y al principio jugaba yo. Una lesión de rodilla a mí me mató y a él le dio la oportunidad y, desde que empezó, lo hizo realmente bien y no nos sorprendía porque lo veíamos en el día a día y daba el nivel de Primera de sobra. La llegada del Pitu Abelardo le dio mucha confianza, por la cercanía que tenía, y se ganó el puesto él solo», asevera el exzaragocista.

Aguirregabiria, ahora en plena madurez futbolística con 29 años, fue canterano del Alavés, al que llegó en infantiles y donde estuvo 14 años para que en 2018 y tras debutar en el curso anterior, se le hiciera contrato en el primer equipo y entonces hasta alcanzara a ser internacional sub-21. Vigaray volvió a jugar tras recuperarse de esa dolencia en la rodilla (un edema óseo) y el Alavés firmó en ese verano de la 18-19 a Ximo Navarro. «Nos juntamos los tres en el lateral, una competencia tremenda, recuerdo que estábamos a un gran nivel y llegamos a jugar Ximo de central, yo de lateral derecho y Martín de extremo».

"La personalidad con su juventud en el Alavés con el balón, cómo se lo quedaba y no regalaba ninguno, y eso lo mantiene en el Zaragoza, con la presión que hay. Eso dice mucho de su fútbol»

Profundidad y personalidad

Aguirregabiria, que hasta alcanzó estar en la capitanía del Alavés, fue el más habitual de los laterales desde su irrupción en el club vitoriano: «Lo que más me llamó la atención cuando subió al primer equipo era la personalidad con la que jugaba, le veía las condiciones de futbolista de calidad, de tirar para arriba, de dar asistencias y hacer goles. La personalidad con su juventud en el Alavés con el balón, cómo se lo quedaba y no regalaba ninguno, y eso lo mantiene en el Zaragoza, con la presión que hay. Eso dice mucho de su fútbol».

Aguirregabiria se dispone a centrar en el partido ante el Leganés. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Vigaray se marchó al Zaragoza en 2019, con una primera temporada inmensa de rendimiento y problemas de lesiones en las siguientes, mientras Aguirregabiria aún permaneció tres años en Vitoria, para después irse al Famalicao en Portugal y al Cartagena, donde no ha sido el futbolista que fue. «En Portugal no lo vi mucho, pero yo también estuve jugando fuera (Al Ahli) y el peaje de la adaptación cuesta y puede ser un oponente claro. En el Cartagena sí que le pude ver bastante, pero el equipo no le acompañó y en esa dinámica es muy difícil mostrar su mejor fútbol», añade Vigaray.

Aguirregabiria llegó en el último día del mercado, el 1 de septiembre, porque durante todo el verano priorizó seguir en España y se entrenó en solitario en Vitoria. El Zaragoza, tras tener su opción sobre la mesa todo agosto, la activó muy al final, cuando decidió no traer a un central y apostar por un lateral para que compitiera con Juan Sebastián y teniendo Gabi la alternativa de Francho para ese puesto. «No me sorprende el nivel que está dando porque lo tuve al lado dos años, sé lo que puede dar y es verdad que le costó arrancar pero sabía que en cuanto cogiera confianza es un muy buen jugador y puede aportar muchas cosas».

«Martín es uno de los que tienen que tirar del carro porque es un jugador de nivel para la categoría, con muchos partidos en Primera, el que más de la plantilla, más de 120 creo, y eso no lo regala nadie»

«Ha ido de menos a más, teniendo en cuenta que llegó terminando el mercado y tras haber entrenado por su cuenta, lo que ni de lejos es lo mismo que hacerlo con el equipo. Eso le mermó, ahora está jugando con confianza, tiene también la del míster y el golazo con el Huesca seguro que le ha ayudado mucho», espeta el futbolista madrileño sobre su excompañero, al que ve clave para que el Zaragoza termine de salir del pozo. «Martín es uno de los que tienen que tirar del carro porque es un jugador de nivel para la categoría, con muchos partidos en Primera, el que más de la plantilla, más de 120 creo, y eso no lo regala nadie», cierra Vigaray.