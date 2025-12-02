Se avecinan rotaciones en el Real Zaragoza de Sellés para la Copa

Se avecinan rotaciones en la Copa. Como es lógico, la Liga goza de absoluta prioridad para un Real Zaragoza todavía colista a tres puntos de las posiciones que otorgan la permanencia al que sus tres últimas victorias consecutivas han aferrado a la vida cuando todo parecía perdido. Por eso, Rubén Sellés reservará efectivos el jueves frente al Burgos de cara al importante encuentro del lunes en Málaga ante un conjunto andaluz que, a cuatro puntos de distancia de los aragoneses, quedaría inmerso de lleno en el lío en caso de ser derrotado por el Zaragoza.

Así, el técnico blanquillo ya dio una pista sobre sus intenciones en el entrenamiento completado este martes en las instalaciones de la Ciudad Deportiva. La ausencia, por reparto de cargas, de tres pilares básicos como Francho, Andrada y Pomares invita a pensar que ninguno de ellos será de la partida el jueves en la segunda eliminatoria copera y que Sellés les reservará para no correr riesgos de cara a la cita liguera del lunes.

En este sentido, la cautela con Francho se antoja especialmente relevante ante el gran momento de forma del canterano, que viene de completar un gran partido ante el Leganés. Desde el puesto de interior derecho, el aragonés lideró la remontada de su equipo asistiendo a Kodro en el tanto del empate, provocando la expulsión de Marvel y la falta que dio origen al tanto de Moya y anotando el tercer gol, que acabaría siendo definitivo para la suerte del choque.

De este modo, todo apunta a que Francho, el jugador con mayor carga de minutos de la plantilla y el único que ha participado en todos los encuentros disputados hasta ahora, descansará en Copa, al igual que Pomares, otro fijo para Sellés. El lateral, que ante el Leganés cerró como central para dejar a Valery en el carril vigilando a Cruz, tampoco se ejercitó por reparto de cargas y parece destinado a no jugar en Copa para dejar la posición en manos de Tasende, relegado a la suplencia en la mayor parte del curso. Andrada, que jugó en Mutilva cuando la titularidad era propiedad de Adrián, se quedará fuera para devolver al hispano-argentino al marco frente al Burgos.

Entre el resto de las rotaciones programadas por Sellés también se incluiría la de Guti, otro de los indiscutibles para el entrenador. El canterano, que tampoco jugó en Mutilva, cuenta con muchas opciones de descansar, al igual que Keidi Bare, que acumula titularidades desde que estuvo disponible una vez recuperado de su operación de apendicitis. El albanés, clave en la medular, está rindiendo a un gran nivel con Sellés, que deberá diseñar una sala de máquinas nueva a la que opositan Saidu, Moya, o el propio Paul Akouokou, que el domingo se quedó sin jugar a pesar de estar un buen rato calentando en la banda.

También el centro de la defensa apunta a ser completamente nuevo ante la prudencia que exigen los últimos problemas físicos de Insua y Radovanovic, la pareja de centrales titular para Sellés. En este sentido, las alternativas pasan por Tachi, Kosa, cuya participación este curso se limita al partido de Copa ante la Mutilvera, el propio Saidu o los jugadores del filial Barrachina y Gomes, que ya jugaron en la ronda anterior. En el lateral diestro, Juan Sebastián emerge para dar descanso a un Aguirregabiria en estado de gracia.

En la parcela ofensiva, Pau Sans y Sebas Moyano apuntan a volver a escena después de haber caído a un plano muy secundario, sobre todo en el caso del canterano, que ha desparecido de los planes de Sellés. Pero la gran duda está arriba, donde Bakis parece contar con sitio asegurado si el técnico decide reservar a Soberón y Kodro, pero falta por averiguar quién será su acompañante y si el preparador valenciano mantendrá fuera a Dani Gómez y Bazdar, ausentes en las dos últimas citaciones, o concederá a alguno de ellos, o a ambos, otra oportunidad.