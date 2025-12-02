El Comité de Árbitros dice que el VAR favoreció al Real Zaragoza: "No era roja"

No era expulsión de Marvel y, por lo tanto, el Real Zaragoza salió beneficiado por ese error en su victoria ante el Leganés. Eso es lo que considera el Comité Técnico de Árbitros, que en un vídeo publicado en las redes sociales de la Real Federación Española de Fútbol explica los motivos por los que la tarjeta roja, bajo su criterio, es injusta.

En el análisis de la polémica jugada, los árbitros consideran que el contacto entre el jugador de los madrileños con el capitán blanquillo es "residual". "Se produce en el contexto de una disputa por la posesión. Es una acción temeraria, pero no tiene fuerza excesiva o brutalidad", valora el CTA.

"La decisión inicial es correcta Falta y amarilla. El VAR recomienda revisión por posible conducta violenta. Tras ver la jugada en el monitor, el colegiado cambia su decisión. La intervención del VAR no debió producirse. El CTA subraya la importancia de aplicar el VAR únicamente en casos evidentes", acaba el vídeo explicativo.

La polémica jugada se produjo antes de la media hora de juego y cuando el Leganés hacía pocos minutos que se había adelantado en el marcador. Después, el Real Zaragoza consiguió remontar el partido para sumar su tercera victoria consecutiva y acercarse a los puestos que dan la permanencia. Además, Marvel no fue el único expulsado durante el encuentro entre aragoneses y madrileños disputado en el Ibercaja Estadio. Cuando el encuentro agonizaba, Duk, autor del tanto visitante, vio también la tarjeta roja tras una espeluznante entrada. En este caso, la decisión del árbitro no admite discusión ninguna.