El exentrenador del Real Zaragoza destituido en Segunda RFEF tras 13 jornadas

El Yeclano ha decidido prescindir de los servicios del exentrenador del Real Zaragoza Iván Martínez después de que el equipo cosechara este fin de semana su tercera derrota consecutiva. El conjunto murciano cayó por 1-0 frente a la Deportiva Minera y el club tomó esa decisión tras el encuentro.

"El Yeclano Deportivo informa que Iván Martínez deja de ser entrenador del primer equipo desde el día de hoy. Desde todos los estamentos del club le damos las gracias por su esfuerzo, profesionalidad y dedicación durante el tiempo que ha estado en nuestro equipo, deseándole la mejor de las suertes tanto a nivel profesional cómo personal", indicó el club murciano en sus redes sociales.

El mes de noviembre ha resultado letal para el exzaragocista. Después de encadenar cinco partidos consecutivos sin perder en octubre, el Yeclano ha sumado tres derrotas consecutivas, lo que ha dejado al equipo en puesto de playout y solo dos puntos por encima del descenso. Es decimotercero en el grupo 4 de Segunda RFEF con 17 puntos.

Iván Martínez llegó al Yeclano el pasado verano después de cerrar tres temporadas en la SD Ejea. Martínez dirigió al juvenil del Real Zaragoza que fue campeón de Liga y de España, y después tuvo una breve etapa en el primer equipo en la temporada 2020-21 en la que solo pudo ganar un partido de los ocho que dirigió al equipo.

El club murciano ha anunciado este lunes al sustituto de Iván Martínez, Iván Ruiz.