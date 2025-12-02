Un exentrenador del Real Zaragoza ficha por un equipo que juega Europa League

Uno de los entrenadores con peor bagaje de la historia del Real Zaragoza ha encontrado nuevo equipo. Miguel Ángel Ramírez llegó al Real Zaragoza tras la dimisión de Víctor Fernández y el partido de David Navarro frente al Racing de Ferrol y lo hizo con un discurso muy claro... y sus cinco defensas.

El canario enervó al zaragocismo con sus alineaciones, sus declaraciones y su ineficacia tanto para dirigir el grupo como para leer los partidos. Dirigió al equipo diez partidos y logró unos númreos paupérrimos. Una victoria en Málaga, cuatro empates y cinco derrotas. La última, un 4-1 durísimo en Almería.

Desde entonces no ha entrenado y ahora emprende un nuevo proyecto fuera de España, donde solo ha entrenado al Sporting de Gijón y al Real Zaragoza. El canario ha sido anunciado como nuevo técnico del Malmo FF, equipo sueco que ha terminado la temporada en sexto lugar y fuera de competiciones europeas (en Suecia, por el frío, llevan un calendario distinto y la temporada acaba en invierno).

Sin embargo, sí que está jugando ahora mismo la Europa League, aunque con malos resultados. El Malmo FF lleva un punto en cinco jornadas (de ocho) y tiene prácticamente imposible jugar las eliminatorias.

"El nuevo entrenador del Malmö FF es el español Miguel Ángel Ramírez, de 41 años. Tras haber sido entrenador en cuatro continentes y haber trabajado en el desarrollo de talento durante más de 15 años, aporta al club una amplia experiencia futbolística", anunció el club sueco.

"Es un entrenador carismático y apasionado con un conocimiento futbolístico increíble que nos permite dar un paso más. Puede jugar de muchas maneras diferentes y adaptarse cuando es necesario. Además, es muy bueno desarrollando a su equipo y haciendo que las personas a su alrededor crezcan, tanto entrenadores como jugadores", explica el director deportivo Daniel Andersson.