Francho, Andrada y Pomares no entrenan con el Real Zaragoza por reparto de cargas
Paulino sigue sin ejercitarse en un grupo con Obón, Gomes, Barrachina, Terrer y Pinilla, del filial
Asoma la Copa y, con ella, la oportunidad para jugadores con menor participación y una carga de minutos más reducida. No es el caso de Francho Serrano, el jugador del Real Zaragoza más utilizado hasta ahora, capitán, referencia e indiscutible para Sellés que, a buen seguro, le dará descanso en el duelo copero del jueves ante el Burgos. De hecho, el canterano es el único integrante de la plantilla que ha tenido participación en todos los partidos disputados hasta ahora, incluida la primera ronda copera en Mutilva.
Francho está llamado a descansar en Copa y reservar fuerzas para el encuentro liguero del lunes en Málaga. De ahí que este martes no se haya ejercitado con sus compañeros por ese habitual reparto de cargas que en esta ocasión también ha alcanzado al meta Andrada y al lateral Pomares. En principio, ninguno de ellos será de la partida en Copa.
La sesión de entrenamiento tampoco contó con la presencia de Paulino, el único inquilino actualmente en una enfermería en la que,. desde la pasada semana, ya no está Marcos Cuenca. La nutrida representación del filial en la Ciudad Deportiva ha estado compuesta por los habituales Obón, Gomes, Barrachina, Terrer y Pinilla, además de Saidu.
