El récord histórico del Real Zaragoza que lleva casi 30 años vigente y que amenaza el Chelsea

El Chelsea está amenazando un récord histórico que tiene el Real Zaragoza... a nivel internacional. Ojalá se tratase de cosechar éxitos deportivos, pero la realidad, a día de hoy, es que ambos clubs están muy lejos el uno del otro en cuanto a objetivos.

El equipo londinense disputó este pasado fin de semana un derbi de la ciudad contra el Arsenal. Y un partido importantísimo para las aspiraciones de ambos para ganar la Premier League. El choque terminó 1-1 tras quedarse el Chelsea pronto con 10 por roja directa a Caicedo, marcar y después ser empatado.

El Chelsea, con esta tarjeta roja, lleva siete expulsiones en la presente temporada y va camino, como siga con esta progresión, de igualar e incluso superar el récord histórico que ostenta el Real Zaragoza de las cinco grandes ligas europeas (Premier League, Ligue 1, Serie A, LaLiga y Bundesliga).

Los datos del Real Zaragoza

En la temporada 96-97, el conjunto aragonés recibió la friolera de 19 tarjetas rojas en Liga y dos más en Copa del Rey, las dos en el mismo partido además.

Kily González y Xavi Aguado vieron tres cada uno, el argentino una directa y el gran capitán, dos. Una de esas rojas fue el mítico 'penalti y expulsión' de Rafa Guerrero y Mejuto González. Gilmar y Belsué también recibieron dos cada uno, una directa y otra segunda amarilla.

Y en el club de ver una expulsión estaban: García Sanjuán, Gustavo López, Ander Garitano, Santi Aragón, Gustavo Poyet, Cuartero, Otto Konrad, Nayim y Radimov. 19 en Liga.

A ellas hay que sumar las dos de la Copa del Rey, que fueron en la ida de la eliminatoria frente al Racing de Santander en La Romareda. Garitano y Radimov dejaron al equipo aragonés con 9 y el resultado final fue 1-1. En la vuelta, el Real Zaragoza perdió 1-0 y cayó eliminado.

Dicho todo esto, el Real Zaragoza tampoco le anda lejos a ese récord (si bien es de las cinco grandes ligas, es decir, Primera División) este año, ya que suma seis expulsiones y es el equipo de LaLiga Hypermotion que más rojas ha visto. Hay varios equipos con cuatro, pero ninguno se acerca a las seis del equipo aragonés, una menos que el Chelsea.