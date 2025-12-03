Un barco alemán, motivo por el que el Málaga jugará con su segunda equipación ante el Real Zaragoza
La ciudad recibió hace 125 años el título de 'Muy hospitalaria' tras arriesgar sus vidas sus habitantes para rescatar a los supervivientes del naufragio del Gneisenau
Una imagen inusual se dará en el Málaga - Real Zaragoza y es que el conjunto local no jugará con su equipación habitual, que es la blanquiazul y que obligaba al equipo aragonés a jugar con equipación visitante. El año pasado lo hizo con la 'tomate' con la cruz de San Jorge en el triunfo por 1-2.
Hace 125 años, Málaga recibió el título de ciudad 'Muy hospitalaria'. El 16 de diciembre de 1900 naufragó en las costas malagueñas el Gneisenau, un buque escuela del ejército alemán, y fallecieron 41 personas. Los vecinos de Málaga se lanzaron a su rescate poniendo en peligro sus vidas. Después de aquel capítulo, se consolidó la extraordinaria relación entre el pueblo malagueño y el alemán, que se remonta a varios siglos gracias al comercio de vino y la pasa tradicional malagueña.
"Por este motivo, el Málaga CF jugará con su segunda equipación. El uniforme, de color negro, lleva en el frontal de la camiseta una banda descendiente de izquierda a derecha verde y morada, colores de la bandera de la Ciudad de Málaga. Además, como edición especial, llevará una serigrafía en el pecho con el lema 'Muy hospitalaria ciudad de Málaga'. Este título se le otorgó a la Capital de la Costa del Sol por el rescate del Gneisenau", explica el club andaluz.
"El capitán del equipo portará un brazalete especial elaborado para la ocasión por el reputado artista malagueño José Luis Puche, magistral autor de los brazaletes que el MCF ha aportado de los municipios malagueños durante las tres últimas temporadas", agrega.
Habrá que ver qué uniforme emplea el Real Zaragoza, ya que el que iba a usar, la 'avispa' no podrá ser utilizada. Puede optar por jugar con la blanquilla o usar la misma que la pasada campaña, la 'tomate'.
