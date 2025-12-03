La ilusión del retorno de Mateo Mejía: "Si marca al Real Zaragoza no creo que lo celebre, es muy zaragocista"

Mateo Mejía (Zaragoza, 31 de marzo de 2003) se marchó al Manchester United siendo cadete y después de haber estado en la cantera del Real Zaragoza desde alevines, seis años desde que llegó del Amistad para ser una de las joyas de la Ciudad Deportiva cuando puso rumbo a Old Trafford en 2019 para integrarse en la academia de los red devils tras un conflicto por su salida solucionado con un acuerdo de traspaso, en una cifra inferior a 200.000 eruos y sin que tuviera que mediar finalmente la FIFA.

En enero de 2024, tras algo más de cuatro años en la cantera del United, se marchó al Sevlla, a su filial, con 11 goles en 47 choques en Nervión, y donde tuvo la ocasión de debutar en el primer equipo en la 24-25 en San Mamés, a finales de septiembre del año pasado, para dar el salto al Burgos en este verano, donde este jueves tendrá la ocasión de jugar contra el Zaragoza por primera vez.

"La verdad es que tenemos mucha ilusión de que juegue contra el que siempre ha sido su equipo de corazón. Él está muy ilusionado con la posibilidad hacerlo", relata Nacho Mejía, su padre, que no podrá estar en el partido en el Ibercaja Estadio al encontrarse fuera de España por un viaje de trabajo.

Mateo Mejía, en un partido con el Zaragoza cadete en 2019. / ALVARO SANCHEZ

Desde hace tres años, la familia Mejía vive en Barcelona, más bien una parte, ya que el padre del futbolista y su mujer, Cristina, de origen colombiano, tienen siete hijos: "Nacho, su hermano que sigue en Zaragoza por estudios, sí que irá a verlo. Mi mujer se lo está planteando desde hace días, le apetece mucho, pero mover a las pequeñas, entre semana, va a hacer mal tiempo... Ya veremos qué decide al final", añade Nacho.

"Está jugando casi todos los partidos, teniendo minutos casi siempre. Con lo poco que ha jugado lleva tres goles, no está nada mal", explica su padre. De hecho, solo Villalibre tiene mejor frecuencia de goles por minuto en toda la Segunda

Mejía no está siendo titular en el Burgos de Ramis, que a sus 22 años lo firmó este verano como una apuesta a largo plazo, hasta 2028, quedándose el Sevilla un 25% de su pase. "Está jugando casi todos los partidos, teniendo minutos casi siempre. Con lo poco que ha jugado hasta el momento lleva tres goles, no está nada mal, la verdad", afirma su padre sobre el delantero zaragozano, de la generación de Pablo Cortés o Marcos Luna o que también coincidió en la cantera en algunos momentos con Francho y Juan Sebastián, que son un poco más mayores. En el Burgos ha jugado en 13 partidos de Liga y solo fue titular ante el Granada, pero en los 238 minutos que lleva suma esas tres dianas, lo que le supone que sea el segundo futbolista con mejor promedio de minutos por gol de toda la Segunda, solo superado por Villalibre (Racing).

Mejía inicia una carrera con Faye en el partido ante el Granada. / LALIGA

Su salida al Burgos

Con Ramis está jugando más de ariete, aunque a veces lo hace de extremo izquierdo, su otra posición. Ya en Copa ate el Tordesillas tuvo toda la segunda parte y ahora espera estar en el once (todo apunta a que así será) contra el Zaragoza porque su apuesta por dar el salto al profesionalismo en el Burgos fue por el deseo de jugar. "Quería tener más oportunidades, vio que en el Sevilla en el primer equipo iba a ser complicado, aunque llegara a debutar. Lo que necesita es jugar, el Burgos apostó por él fuerte y siempre lo tuvo claro".

"Es muy zaragocista, el Zaragoza es su casa, su club de formación y de crecimiento, donde ha tenido siempre el corazón, aunque con 16 años se marchara al United"

En el último año en cadete blanquillo, en la 18-19, Mateo Mejía anotó más de 60 goles, con unas condiciones de delantero que le llevaron al United y a la U20 de Colombia. "Es muy zaragocista, el Zaragoza es su casa, su club de formación y de crecimiento, donde ha tenido siempre el corazón, aunque con 16 años se marchara al United". En el conjunto inglés las lesiones, sobre todo en el tobillo, no le dejaron mostrar todo su fútbol en esa cantera. Y eso quiere hacer en el Burgos, abrirse paso a base de su talento y su fútbol.

"Su deseo claro que es jugar algún día en La Romareda, ahora ya cuando sea la nueva. Ojalá sea con la camiseta zaragocista, ya que nosotros lo somos. Esto ya es futuro, que se crucen los caminos, decisiones del club y que él lo vea en ese momento. Carrera y años por delante hay, pero el fútbol es imprevisible"

¿Y si marca en el Ibercaja Estadio? "No hemos hablado de eso la verdad, yo creo que no lo celebrará, es muy zaragocista… Por respeto y porque son sus colores de siempre, pero de verdad que no lo sé. Se tienen que dar muchas cosas, que juegue, que marque y luego ya se verá... ", espeta Nacho sobre ese posible gol en su primera visita al Ibercaja Estadio, con el deseo de Mateo de un día pisar La Romareda, ya reconstruida. "Su deseo claro que es jugar algún día en ese estadio, ahora ya cuando esté ya nuevo. Ojalá sea con la camiseta zaragocista, ya que nosotros lo somos. Esto ya es futuro, que se crucen los caminos, decisiones del club y que él lo vea en ese momento. Carrera y años por delante hay, pero el fútbol es imprevisible. Ahora en el Burgos está contento, luchando por hacerse un hueco y por hacer bien las cosas", sentencia su padre.