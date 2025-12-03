Ramis: "La sensación que transmite el Real Zaragoza es como si estuviera en playoff"

El entrenador del Burgos, rival este jueves del Real Zaragoza en la Copa del Rey, en la segunda ronda de este torneo, elogió el buen momento del equipo zaragocistas tras tres victorias consecutivas de los de Rubén Sellés. "Siguen últimos en la clasificación, pero ahora mismo la sensación que transmite el equipo es como si estuvieran en el playoff", afirmó el entrenador tarraconense, que llegó al Burgos el curso pasado como relevo de Jon Pérez, Bolo, en noviembre y que se estrenará en el Ibercaja Estadio. Con el conjunto burgalés logró la victoria por 0-1 en febrero en La Romareda y también se ha medido como técnico al cuadro aragonés con el Almería, el Albacete, el Tenerife y el Espanyol.

"El Zaragoza se ha desbloqueado por diferentes razones. Ya era un buen equipo, lo que pasa es que no les estaban saliendo las cosas como a veces nos sucede a muchos equipos. Han tenido una mala racha y veían todo del revés, pero todo se da la vuelta con trabajo", aseguró Ramis, que también elogió el buen hacer de Sellés en el banquillo zaragocista. "Hay un entrenador nuevo que la sensación que tengo es que les ha dado energía, confianza, orden y una idea. Eso con los jugadores que tiene el Zaragoza, que yo conozco a varios, pues lo normal es que en algún momento la tendencia esa de bloqueo cambiara y ahora están en un buen momento y con buena inercia".

Ramis llega con el Burgos bien clasificado en Liga, quinto con 25 puntos tras un buen inicio de Liga, aunque con dos derrotas, frente al Racing de Santander y en Ceuta, esta con el largo viaje incluido, y por eso hará rotaciones seguro para el partido de Copa, donde incluirá a algunos jugadores del filial y puede dar descanso en la convocatoria a algunos de sus fijos, como Curro o Atienza. El posible once burgalés sería el formado por Jesús Ruiz; Aitor Buñuel, Iván Martínez Del Cerro, Brais; Fermín García, Mario Cantero, Marcelo Expósito, Mollejo; Mario González y Mateo Mejía. Mientras, las bajas por lesión son Sergio González y Chapela.