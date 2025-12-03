Reencuentro nostálgico de exzaragocistas en la Copa del Rey entre Natxo González y "mi Borja Iglesias": "A ver si me da una camiseta"

Lo que pudo ser y no fue. Lo que disfrutaron los zaragocistas y las lágrimas de un final que apuntaba a feliz y que acabó siendo de pesadilla tras un cabezazo de Diamanka. Aquella temporada, Natxo González era el entrenador y Borja Iglesias la estrella. Después de aquello, el vitoriano se fue al Deportivo y no le fue bien; y el 'Panda' despegó: Espanyol, Betis, Celta, selección española...

Este jueves en la Copa del Rey se reencuentran sobre el césped. O quizá no. Sus equipos seguro, pero no está claro que Borja Iglesias, uno de los jugadores más importantes sin duda del Celta de Vigo, viaje, ya que quizá se quede descansando.

Sin embargo, eso no quita para que, para Natxo González, sea un partido muy especial. En una entrevista con la radio pública gallega, el exentrenador zaragocista estaba hablando sobre lo importante que es la Copa para un club como el Sant Andreu, que además tiene fama de matagigantes en este torneo. Y termina con un "aparte de 'mi Borja Iglesias'", en tono cariñoso.

Luego, tanto el entrevistador como Natxo recuerdan una entrevista de hace años en la que hablaban de cómo el Celta podía dejar salir a un jugadorazo como Borja (entonces rumbo al Espanyol): "Yo creo que el sentido común, al final, acaba imponiéndose. Y en aquel momento, es verdad, dices, ¿cómo puede Celta dejar escapar a un jugador como Borja Iglesias? Y ahí está su trayectoria, ahí vemos lo que está consiguiendo. Por supuesto que me alegro mucho por él, por volver a casa y por poder el rendimiento que está dando. Y a ver si tenemos la fortuna de poder verlo en el Mundial", explica.

Después, confiesa que ni después del sorteo ni en estos días ha hablado con él ni le ha escrito, pero que ahora sí que le va a escribir para ver si va a ser convocado (por temas de descanso) y, "si no viene, a ver si me manda una camiseta", afirma.