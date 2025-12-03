Del "no era roja" a Marvel del CTA a los dos partidos de sanción del Comité de Disciplina: "Los hechos resultan compatibles"

Según el Comité Técnico de Árbitros, el Real Zaragoza resultó beneficiado con la expulsión de Marvel. Lo explicó en un vídeo publicado en las redes sociales de la Real Federación Española de Fútbol, contando los motivos por los que la tarjeta roja, bajo su criterio, es injusta.

El contacto es "residual" y "se produce en el contexto de una disputa por la posesión". "Es una acción temeraria, pero no tiene fuerza excesiva o brutalidad", agregó.

Menos de 24 horas, el Comité de Disciplina ha sancionado a Marvel con dos partidos y no ha atendido las alegaciones del Leganés. "El club alegante señala en su escrito que la acción de Marvel en ningún momento concurre una verdadera intencionalidad dolosa o gravedad y que la violencia de la jugada no alcanza una intensidad necesaria para ser considerada como una agresión".

El comité, en cambio, no entiende lo mismo. Le presupone la autoridad para dirigir el partido y sus decisiones "son definitivas presumiéndose ciertas, salvo error material manifiesto". El comité, en base a ese criterio, no retira ni reduce la sanción de Marvel, ya que "el reiterado visionado de las imágenes presentadas por el alegante ha permitido a este comité comprobar cómo los hechos protagonizados por el jugador expulsado resultan compatibles con la descripción efectuada por el colegiado".

José Antonio Sánchez, árbitro del encuentro, escribió en el acta que en el minuto 25 Marvel fue expulsado por "golpear con la mano a un adversario, impactándole en el rostro con un uso excesivo de fuerza, estando el balón en juego pero no a distancia de ser jugado. El contrario requirió atención médica, aunque pudo continuar disputando el encuentro".

También alegó el Leganés por la tarjeta roja directa a Duk por entrada a Toni Moya en la última jugada del partido, pero la resolución ha sido la misma. En su caso, la sanción es de un encuentro.