Rubén Sellés, técnico del Real Zaragoza: "Hemos abandonado el discurso de víctimas, como club y entre la afición"

Pies en el suelo, sí, pero cabeza alta y mirada al frente. Las tres victorias consecutivas no han desviado a Rubén Sellés de un camino que tiene trazado desde que llegó. Incluso en las malas, cuando el Real Zaragoza enlazó tres derrotas seguidas en los primeros encuentros con el valenciano al mando, el técnico derrochaba confianza y seguridad en un plan que ahora está funcionando. Atrás queda el derrotismo y aquella sensación de equipo perdedor que se apoderó tanto del vestuario como del entorno. "Hemos abandonado el discurso de víctimas, tanto en el club como entre los aficionados", destaca Sellés en la víspera del duelo copero ante el Burgos, aunque advierte que "ni antes éramos tan malos ni ahora tan buenos. Llevamos tres jornadas ganando pero no creo que se nos pueda llamar ganadores todavía. Nos queda mucho".

Así que el Zaragoza sigue inmerso en ese proceso destinado a alcanzar una versión aún mejor: "Tenemos bastante margen de mejora todavía y situaciones en las que tenemos que ajustar mejor. Sí que nos encontramos antes una versión muy reconocible de lo que queremos ser, pero aún tenemsos mucho que aportar", reitera el valenciano, que confirma las lógicas rotaciones en Copa, si bien renuncia a cuantificarlas. "Haremos cambios. Hay jugadores que han trabajado muy bien y es el momento de que den un paso adelante". No se sabe si entre ellos estarán Bazdar y Dani Gómez, ausentes en las dos últimas citaciones: "Cuento con todos los jugadores de la plantilla y ellos son activos del club y tan seleccionables como cualquier otro", afirma el técnico, al que no molesta la irrupción de la Copa en plena adquisición de la velocidad de crucero: "La Copa no molesta, al contrario. Es una competición que gusta en el club y que nos permite dar pasos adelante y ver jugadores que no han iniciado tantos partidos como merecen" y define el choque ante el Burgos como "un reto bonito delante de nuestra afición que nos debe servir para seguir dando pasos hacia delante".

De hecho, Sellés cree que el partido viene bien para mantener el pie sobre el acelerador: "Siempre viene bien seguir compitiendo, aunque hay que valorar bien los tiempos de recuperación y tenemos que favorecer que haya jugadores que se sientan importantes. Podríamos repetir once, pero el fútbol no son solo once y es el equipo el que nos está dando los partidos".

El técnico zaragocista considera al Burgos un rival "bastante difícil que está haciendo las cosas muy bien en Liga", pero confía en que su equipo mantenga "el patrón y las señas de identidad" adquiridos en las últimas semanas. "Podemos competir con cualquiera, pero si no damos el 100% no podremos batir a nadie", asegura. "Los que jueguen deben hacerlo como saben y con la identidad que queremos. Espero que seamos un equipo muy competitivo", apunta Sellés, que se reunirá "en los próximos días" con el director deportivo Txema Indias para establecer un plan definitivo respecto al mercado invernal "aunque ya ha habido conversaciones", revela.