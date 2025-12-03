Sebas Moyano, con problemas gastrointestinales, será baja el jueves en Copa ante el Burgos

Sebas Moyano, que partía como uno de los jugadores llamados a ser titulares en el partido de Copa que medirá este jueves al Real Zaragoza con el Burgos, apunta a ser baja como consecuencia de unos problemas gastrointestinales que le han impedido ejercitarse este miércoles en la Ciudad Deportiva.

El jugador, que ha abandonado el recinto deportivo antes de la sesión, está aquejado por un proceso que, salvo sorpresa mayúscula, le impedirá participar en un encuentro en el que tampoco estarán Andrada y Francho, que tampoco se han ejercitado con el grupo por el reparto de cargas que también les llevó a no entrenar el martes.

El que sí ha vuelto al grupo es Carlos Pomares, al que el cuerpo técnico había dejado fuera del grupo el martes también por reparto de cargas ante la acumulación de minutos de un efectivo indispensable para Sellés. En todo caso, todo apunta a que Tasende ocupará el lateral izquierdo frente al Burgos en Copa y que el valenciano, previsiblemente, recuperará su sitio en Liga contra el Málaga el pròximo lunes.