Bazdar y Dani Gómez sí están para la Copa en un Real Zaragoza con rotaciones masivas

El Real Zaragoza ha dado una lista de convocados en la que hay muchos cambios de cara al partido de Copa del Rey de esta noche en el Ibercaja Estadio frente al Burgos (21.00 horas), ya que hasta seis habituales en los últimos onces de Rubén Sellés se han quedado sin convocar entre los 23 citados por el entrenador valenciano.

El meta Andrada, el defensa Pomares, los centrocampistas Keidi Bare, Guti y Francho Serrano y el ariete Kenan Kodro ni van citados para este partido, con la vista puesta en el duelo en La Rosaleda contra el Málaga el lunes.

Kosa, descarte también en Copa

Mientras, Kosa, descarte habitual, tampoco está en la lista por lo que su salida en enero ya está más que clara, aunque había pocas dudas ya de ella. O ninguna. Sebas Moyano, que iba a ser titular y que no se ejercitó el miércoles por una gastroenteritis, tampoco está entre los disponibles para el encuentro, donde no se ha querido forzar el regreso de Marcos Cuenca, de baja desde principios de noviembre por una lesión en el isquiotibial. Paulino sigue con su proceso de recuperación de la lesión en la rodilla que sufrió en el entrenamiento previo a jugar con el Huesca el derbi el pasado 16 de noviembre.

Convocatoria de 23 jugadores para el partido de Copa. / REAL ZARAGOZA

Mientras, Dani Gómez y Bazdar, que fueron descartados ante el Leganés por decisión técnica, sí que están entre los disponibles, donde la gran novedad del Deportivo Aragón es el meta Sergio Berrar, que con Adrián Rodríguez, que será el titular, y Calavia completan la terna de arqueros. Del segundo equipo zaragocista también están Pinilla, Barrachina, Lucas Terer y Ale Gomes.

El posible once zaragocista ante el Burgos podría ser el formado por Adrián, Juan Sebastián, Tachi, Ale Gomes, Tasende; Paul o Saidu, Toni Moya, Pau Sans, Bazdar, Dani Gómez y Bakis