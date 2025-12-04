El director deportivo del Malmo confiesa por qué eligieron a Ramírez: "Teníamos a 50 entrenadores"

El Malmo FF anunció esta semana la incorporación de Miguel Ángel Ramírez como nuevo entrenador del conjunto sueco. El canario se encontraba libre tras una aventura en el Real Zaragoza que se puede catalogar de fracaso absoluto. Llegó en diciembre de 2024 al club después de la dimisión de Víctor Fernández y el partido de David Navarro frente el Racing de Ferrol.

Los aficionados del Real Zaragoza no guardan un buen recuerdo de la aventura de Ramírez en la capital aragonesa. La salida en maletero de la Ciudad Deportiva para no ser captado por los periodistas o la subida al autobús tras la derrota en Almería fueron algunas de las imágenes que los zaragocistas guardan en su memoria.

El canario sacó de quicio al público con sus declaraciones, alineaciones y su ineficacia tanto para sacar el máximo rendimiento a un grupo de jugadores como para la lectura de los partidos. El entrenador dirigió al equipo diez partidos y logró unos números extremadamente malos: una victoria en Málaga, próximo duelo del Real Zaragoza de Sellés, cuatro empates y cinco derrotas. La última, un 4-1 en Almería que supuso el cese del técnico y la llegada de Gabi Fernández para salvar al club del descenso a Primera Federación.

Así fue su fichaje por el Malmo FF

Miguel Ángel Ramírez fue presentado hace un par de días como nuevo entrenador del Malmo FF, uno de los clubes más importantes de Suecia y habitual en competiciones europeas. "Ha sido un proceso muy largo y exhaustivo, probablemente el más extenso que hemos hecho hasta la fecha. Empezamos con unos 50 nombres y nos reunimos presencialmente con cerca de 13 o 14 entrenadores", matizó el director deportivo del conjunto sueco en rueda de prensa, Daniel Andersson.

"Nos retractamos, volvimos a reunirnos con seis o siete. Luego con tres. Finalmente, tuvimos una reunión final y le elegimos. Tomamos referencias y nos sentimos sólidos y bien. Creemos que hemos encontrado al indicado", concluyó el máximo responsable del área técnica del Malmo FF. Para la elección de Ramírez, Andersson valoró que la idea de juego del técnico canario encaja a la perfección: "Cómo desarrolla talentos y a su cuerpo técnico; hemos visto grandes ejemplos de ello en sus clubes anteriores. Es un líder fuerte, ha estado en clubes difíciles y ha aprendido de ello".

Miguel Ángel Ramírez también tomo la palabra en su presentación. "Me contactaron en 2022. No fue posible entonces, pero nos conocemos desde hace mucho tiempo. Volvimos a hablar en septiembre de este año y nos reunimos. Me contaron lo que el club puede hacer y lo que esperan de mí. Estoy muy agradecido", comentó el canario.

El Malmo FF se encuentra disputando la Europa League donde ocupa los últimos puestos de la clasificación. El conjunto sueco ha sumado un punto en cinco jornadas (de ocho) y tiene prácticamente imposible clasificarse para la siguiente ronda. Miguel Ángel Ramírez tiene por delante tres partidos en la segunda competición europea. El canario debutará la semana que viene en Oporto para después jugar contra el Estrella Roja y el Genk. Su estreno en la liga de Suecia tendrá que esperar hasta finales de febrero.