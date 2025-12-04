El estorbo de la Copa para el Zaragoza, los minutos resbaladizos de Dani Gómez y la sentencia definitiva de Bazdar

Bastante ha hecho ya Rubén Sellés encontrando un equipo titular para la Liga capaz de competir a un nivel alto y de sumar victorias cuando lo que se encontró a su llegada fue un lugar yermo y donde no florecía nada. No se le pueden pedir más peras a este olmo ni que sea más fértil de lo que lo ha sido en las tres últimas jornadas. Tampoco pretender que no haya diferencia entre los once elegidos para el mandato de la permanencia en Segunda y los once siguientes.

Para la eliminatoria de la segunda ronda de la Copa del Rey contra el Burgos, en una noche lluviosa y desapacible en el rincón de la ciudad en el que se levantó el Ibercaja Estadio, Rubén Sellés revolucionó el equipo, de arriba abajo, llenándolo de meritorios. El cambio fue también visible: el encuentro no hubo por donde cogerlo aunque el Zaragoza compitió, la obsesión de su entrenador. Pocas cosas hubo que rescatar, un magnífico golpeo de falta de Tasende que Jesús Ruiz mandó a córner o una gran parada de Adri Rodríguez ya en la prórroga que evitó el 0-1. El partido no le venía bien ni al Real Zaragoza ni al Burgos. La alineación de Ramis fue también para verla. En la segunda mitad introdujo a varios titulares habituales, lo mismo que Sellés con Valery, Aguirregabiria, Soberón o Radovanovic. A esas alturas, nadie quería perder.

El morbo del día volvió a centrarse en las figuras de Samed Bazdar, hace nada fichaje estrella del proyecto y con el que la SAD realizó una inversión de tres millones de euros para adquirirlo en propiedad y ahora uno de los desperdicios de la plantilla, y de Dani Gómez, que pasó de ser titular indiscutible para Gabi a indiscutiblemente prescindible para Sellés. Siguen aquí, pero el futuro de ambos está lejos de aquí. El nueve disfrutó de minutos, los últimos de la segunda parte y la prórroga. Se resbaló mucho y aportó poco. El bosnio no jugó: está sentenciado.

El mercado de enero se acerca y el primer culebrón de esta ventana está viviendo sus primeros capítulos. Bazdar y Dani Gómez fueron suplentes en un equipo repleto de suplentes. El entrenador prefirió antes a Bakis, Cuenca o Pau Sans. Sellés ha dicho del turco que entrena de manera extraordinaria. Será verdad. Desde luego, jugando no replica esa sensación. Pasó por el partido de manera invisible. Solo se le vio culminando con un disparo una acción de Juan Sebastián y Pinilla por la derecha. La pelota la repelió un rival. Viéndole jugar es difícil tenerle fe.

Cuenca regresó a esa banda tras su lesión. Estuvo en todos los ajos, constantemente conectado con el juego, con mayor o menor acierto en sus acciones, más poco que mucho, pero insistente y con una voluntad de hierro. Por el otro lado, a Pau Sans apenas se le vio. En el once entró también Akouokou, hace unos meses la pieza capital del proyecto, ahora un jugador secundario tras un expediente lleno de tachas en este tiempo. Moya fue quien dejó más gotas de calidad. Al final, el partido se le hizo tan pesado como al resto.

La eliminatoria la decidió Mario González cerca del final de la prórroga en una acción que empezó con un percance de Saidu. Pau Sans tuvo un disparo para empatar, pero no cogió portería. Al final, derrota. Un estorbo menos para el Real Zaragoza.