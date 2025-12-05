El árbitro del Real Zaragoza- Burgos denuncia "escupitajos" de la afición zaragocista

Gorka Etayo, el árbitro principal del Real Zaragoza-Burgos de la segunda ronda de la Copa del Rey, se convirtió en el protagonista de la eliminación de los blanquillos al no parar el juego cuando Saidu se retorcía de dolor en el suelo en una jugada que acabó con el único gol de la noche. Su dudosa actuación cabreó al zaragocismo y, desde ese momento, las muestras de enfado desde la grada fueron continuas y evidentes.

La cosa, según recoge el colegiado en el acta del encuentro copero, no quedó ahí. En el momento en el que el trío arbitral abandonaba el césped del Ibercaja Estadio, se caldeó todavía más el ambiente. "Una vez finalizado el encuentro y cuando nos dirigíamos al túnel de vestuarios, varios aficionados del Real Zaragoza, identificados por sus bufandas, nos han lanzado desde la tribuna principal numerosos escupitajos y agua que han llegado a impactar tanto en mis dos asistentes como en mí", relata Gorka Etayo en la ficha del partido.

Tras las graves acusaciones del árbitro, ahora está por ver si el Real Zaragoza recibe algún tipo de sanción (lo normal sería sería que sí) tras los hechos expuestos en el acto de un choque que acabó de la por manera posible para los intereses del equipo aragonés.