Funes, entrenador del Málaga: "Al Real Zaragoza casi ni le disparan"

Juan Francisco Funes, entrenador del Málaga, no ha dudado en elogiar al nuevo Zaragoza de Sellés. "Los jugadores eran y son muy buenos. Tiene una gran plantilla y han cambiado la dinámica en el juego. El míster les ha dado solidez sin la pelota, en los últimos tres partidos prácticamente ni le disparan". El técnico ha afirmado este viernes sobre el encuentro del próximo lunes en el Ibercaja Estadio, que cierra la decimoséptima jornada de LaLiga Hypermotion, que "dar lo mejor" les "llevará a sacar lo mejor" en esa cita, que la calificó "de una importancia brutal".

El entrenador granadino ha destacado en rueda de prensa al conjunto aragonés, del que ha dicho que "se manifiestan como un bloque defensivamente muy fuerte", como también "en los pasillos interiores", motivo por el que "les han empezado a llegar los resultados". Funes ha añadido que los de Sellés, "en jugada, solo les han hecho un gol de centro lateral y tres en transición" y que en la actualidad "han dado un paso adelante defensivamente con muy buena plantilla que no está hecha para vivir la situación que vive".

El técnico ha puesto en valor las tres victoras consecutivas del conjunto blanquillo. "Por los últimos partidos sería un equipo peleando por el campeonato. Todo lo que pongamos es poco vista la importancia del partido. El paréntesis hay que cerrarlo, se lo he dicho a los jugadores. Tenemos que poner todo para ser capaces de que todo salga bien el lunes y que la gente que venga a vernos se sienta orgullosa", ha subrayado.

Sobre la eliminación en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey ante el Talavera (2-1), ha afirmado que tenían "la ilusión de pasar" y reconoce que fue "una oportunidad perdida", pero no quiere lamentarse en exceso: "A partir de ahí se acaba el paréntesis y lo cerramos. Hay personas que viven con una mochila de problemas que tuvieron y problemas que tendrán. Hay que centrarse en el presente inmediato. La manera de que todo lo que pase sea de lo mejor posible es que no nos echemos más piedras de las que tenemos".

Por último, el entrenador del Málaga ha incidido en la importancia de no mirar a largo plazo: "Este partido es el más importante del año y la semana que viene será el siguiente. Uno solo piensa en que salga bien el próximo partido. La ilusión está intacta. Es una situación compleja, como para todos los equipos, y estoy convencido de que seremos capaces de disfrutar mucho el año".