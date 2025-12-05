Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El uno a uno del Real Zaragoza. Toni Moya muestra su buen nivel actual en la Copa

El centrocampista dio salida al balón y soluciones en el medio aunque acabó pagando el esfuerzo en un partido donde Adrián, Tachi y Tasende mostraron buenas versiones

Toni Moya, en un momento del partido.

Toni Moya, en un momento del partido. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Santiago Valero

Santiago Valero

En un partido donde no hubo excesiva brillantez Toni Moya fue el mejor zaragocista sobre el césped del Ibercaja Estadio, donde Tachi y Adrián también ofrecieron buenas versiones o Cuenca y Tasende hasta que les duró la gasolina, algo más en el caso del lateral gallego. Bakis y Pau Sans, los más flojos.

Adrián | 6 |

Sólido. Salvó dos buenas acciones de Mollejo y David y no pudo hacer nada en el 0-1.

Juan Sebastián | 5 |

Desigual. Empezó con dudas y fue a más para ser relevado en la segunda parte.

Ale Gomes | 5 |

Decidido. Algún error en la salida, pero bien en líneas generales en defensa.

Tachi | 6 |

Solvente. Estuvo firme en todo momento y no cometió errores atrás. Peor con balón.

Tasende | 6 |

Ofensivo. Acabó fundido, pero creó peligro en su carril y mereció marcar de falta.

Paul Akouokou | 5 |

Táctico. Abarcó campo y estuvo bien esa faceta, muy poco con el balón.

Toni Moya | 6 |

Conductor. Se sintió cómodo con el balón hasta que el cansancio le pesó.

Marcos Cuenca | 5 |

Agotado. Fue el más incisivo tras salir de la lesión, pero la gasolina le duró poco.

Pau Sans | 4 |

Escaso. Pasó de puntillas por el partido y apenas creó peligro salvo en la prórroga.

Pinilla | 5 |

Detallista. Dio algunos detalles de su talento, pero sin demasiado resultado.

Bakis | 3 |

Flojo. Apenas apareció, ni en la presión ni en zonas de ataque. Solo un remate.

También jugaron

Valery. Echufado | 6 |

Aguirregabiria. Metido | 5 |

Soberón. Gris | 4 |

Dani Gómez. Intenso | 5 |

Radovanovic. Bregador | 5 |

Saidu. Lesionado | sc |

