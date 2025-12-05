El uno a uno del Real Zaragoza. Toni Moya muestra su buen nivel actual en la Copa

En un partido donde no hubo excesiva brillantez Toni Moya fue el mejor zaragocista sobre el césped del Ibercaja Estadio, donde Tachi y Adrián también ofrecieron buenas versiones o Cuenca y Tasende hasta que les duró la gasolina, algo más en el caso del lateral gallego. Bakis y Pau Sans, los más flojos.

Adrián | 6 |

Sólido. Salvó dos buenas acciones de Mollejo y David y no pudo hacer nada en el 0-1.

Juan Sebastián | 5 |

Desigual. Empezó con dudas y fue a más para ser relevado en la segunda parte.

Ale Gomes | 5 |

Decidido. Algún error en la salida, pero bien en líneas generales en defensa.

Tachi | 6 |

Solvente. Estuvo firme en todo momento y no cometió errores atrás. Peor con balón.

Tasende | 6 |

Ofensivo. Acabó fundido, pero creó peligro en su carril y mereció marcar de falta.

Paul Akouokou | 5 |

Táctico. Abarcó campo y estuvo bien esa faceta, muy poco con el balón.

Toni Moya | 6 |

Conductor. Se sintió cómodo con el balón hasta que el cansancio le pesó.

Marcos Cuenca | 5 |

Agotado. Fue el más incisivo tras salir de la lesión, pero la gasolina le duró poco.

Pau Sans | 4 |

Escaso. Pasó de puntillas por el partido y apenas creó peligro salvo en la prórroga.

Pinilla | 5 |

Detallista. Dio algunos detalles de su talento, pero sin demasiado resultado.

Bakis | 3 |

Flojo. Apenas apareció, ni en la presión ni en zonas de ataque. Solo un remate.

También jugaron

Valery. Echufado | 6 |

Aguirregabiria. Metido | 5 |

Soberón. Gris | 4 |

Dani Gómez. Intenso | 5 |

Radovanovic. Bregador | 5 |

Saidu. Lesionado | sc |