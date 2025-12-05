El uno a uno del Real Zaragoza. Toni Moya muestra su buen nivel actual en la Copa
El centrocampista dio salida al balón y soluciones en el medio aunque acabó pagando el esfuerzo en un partido donde Adrián, Tachi y Tasende mostraron buenas versiones
En un partido donde no hubo excesiva brillantez Toni Moya fue el mejor zaragocista sobre el césped del Ibercaja Estadio, donde Tachi y Adrián también ofrecieron buenas versiones o Cuenca y Tasende hasta que les duró la gasolina, algo más en el caso del lateral gallego. Bakis y Pau Sans, los más flojos.
Adrián | 6 |
Sólido. Salvó dos buenas acciones de Mollejo y David y no pudo hacer nada en el 0-1.
Juan Sebastián | 5 |
Desigual. Empezó con dudas y fue a más para ser relevado en la segunda parte.
Ale Gomes | 5 |
Decidido. Algún error en la salida, pero bien en líneas generales en defensa.
Tachi | 6 |
Solvente. Estuvo firme en todo momento y no cometió errores atrás. Peor con balón.
Tasende | 6 |
Ofensivo. Acabó fundido, pero creó peligro en su carril y mereció marcar de falta.
Paul Akouokou | 5 |
Táctico. Abarcó campo y estuvo bien esa faceta, muy poco con el balón.
Toni Moya | 6 |
Conductor. Se sintió cómodo con el balón hasta que el cansancio le pesó.
Marcos Cuenca | 5 |
Agotado. Fue el más incisivo tras salir de la lesión, pero la gasolina le duró poco.
Pau Sans | 4 |
Escaso. Pasó de puntillas por el partido y apenas creó peligro salvo en la prórroga.
Pinilla | 5 |
Detallista. Dio algunos detalles de su talento, pero sin demasiado resultado.
Bakis | 3 |
Flojo. Apenas apareció, ni en la presión ni en zonas de ataque. Solo un remate.
También jugaron
Valery. Echufado | 6 |
Aguirregabiria. Metido | 5 |
Soberón. Gris | 4 |
Dani Gómez. Intenso | 5 |
Radovanovic. Bregador | 5 |
Saidu. Lesionado | sc |
