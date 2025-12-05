Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Real Zaragoza se vuelve a quedar fuera de los dieciseisavos de final de la Copa

El equipo zaragocista solo llegó en 3 ocasiones a esa ronda, que se sortea el martes 9, desde que bajó en 2013

Sellés anima a Pau Sans al final del partido.

Sellés anima a Pau Sans al final del partido. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Santiago Valero

Santiago Valero

El Real Zaragoza se quedó de nuevo fuera de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, ronda que en esta etapa en Segunda iniciada en 2013 solo ha logrado alcanzar en tres ocasiones, en la 19-20, cuando hasta llegó a octavos, cayendo ante el Real Madrid, en la 17-18, cuando lo hizo en dieciseisavos ante el Valencia y en la más reciente, en la 21-22, cuando perdió también en esa ronda, la tercera de la competición copera en el actual formato, ante el Sevilla. Así, no se cruzará otra vez con un Primera al decir adiós al torneo del KO en la segunda eliminatoria, como le pasó el curso anterior, donde cayó en los penaltis con el Granada. En esa ronda sí estará el Huesca, que eliminó al Racing de Ferrol, siendo el único representante aragonés.

La cita con los dieciseisavos de final será el martes 9 de diciembre a las 13.00 horas en Las Rozas. Las eliminatorias se disputarán los días 16, 17 y 18 de diciembre, tal y como está previsto en el calendario. La eliminatoria que presenta como gran novedad que aparecen ya los cuatro clubs que hasta ahora estaban exentos por disputar la Supercopa de España en la primera quincena del mes de enero de 2026: Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic Club de Bilbao.

Los cuatro serán emparejados con equipos de las categorías más modestas que sigan en competición en las primeras bolas del sorteo. Además de esos cuatro de la Supercopa estarán en el bombo Osasuna, Alavés, Getafe, Mallorca, Levante, Betis, Real Sociedad, Elche, Villarreal. Celta, Valencia, Sevilla, Rayo, Huesca, Sporting, Cultural, Eibar, Deportivo, Racing, Burgos, Granada, Albacete, Guadalajara, Talavera, Eldense, Murcia, Ourense y Atlético Baleares.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El exentrenador del Real Zaragoza destituido en Segunda RFEF tras 13 jornadas
  2. Valery, jugador del Real Zaragoza, a corazón abierto: 'El año pasado caí en un gran abismo del que me costó mucho salir'
  3. Los primeros fichajes de Rubén Sellés y su plan para llevar al Real Zaragoza hasta la salvación
  4. El Real Zaragoza se abona a las remontadas, gana al Leganés y se mete en la pelea (3-2)
  5. La obra de arte de Moya, la voracidad de Francho, Kodro o Soberón y el Zaragoza más despampanante de Sellés
  6. El récord histórico del Real Zaragoza que lleva casi 30 años vigente y que amenaza el Chelsea
  7. La crónica del Real Zaragoza-Leganés (3-2). El milagro toma todo el cuerpo
  8. Arrasate, sobre Valery: 'Que esté jugando al nivel que lo está haciendo y que hable de salud mental es una buena noticia

El Real Zaragoza se vuelve a quedar fuera de los dieciseisavos de final de la Copa

El Real Zaragoza se vuelve a quedar fuera de los dieciseisavos de final de la Copa

El uno a uno del Real Zaragoza. Toni Moya muestra su buen nivel actual en la Copa

El uno a uno del Real Zaragoza. Toni Moya muestra su buen nivel actual en la Copa

La crónica del Zaragoza-Burgos (0-1). Un adiós en un solo instante

La crónica del Zaragoza-Burgos (0-1). Un adiós en un solo instante

Rubén Sellés: "Hemos protestado porque en el partido se ha parado el juego cuando han caído al césped jugadores del rival"

Rubén Sellés: "Hemos protestado porque en el partido se ha parado el juego cuando han caído al césped jugadores del rival"

La contracrónica del Real Zaragoza-Burgos de Copa: once cambios y el equipo de Sellés

La contracrónica del Real Zaragoza-Burgos de Copa: once cambios y el equipo de Sellés

El Real Zaragoza cae en la prórroga frente al Burgos y dice adiós a la Copa del Rey (0-1)

El Real Zaragoza cae en la prórroga frente al Burgos y dice adiós a la Copa del Rey (0-1)

El estorbo de la Copa para el Zaragoza, los minutos resbaladizos de Dani Gómez y la sentencia definitiva de Bazdar

El estorbo de la Copa para el Zaragoza, los minutos resbaladizos de Dani Gómez y la sentencia definitiva de Bazdar

El Real Zaragoza pierde 98.000 euros y el Casademont femenino 120.000 en las subvenciones del Gobierno de Aragón: así queda el reparto entre 34 clubs deportivos

El Real Zaragoza pierde 98.000 euros y el Casademont femenino 120.000 en las subvenciones del Gobierno de Aragón: así queda el reparto entre 34 clubs deportivos
Tracking Pixel Contents