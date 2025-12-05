El Real Zaragoza se vuelve a quedar fuera de los dieciseisavos de final de la Copa

El Real Zaragoza se quedó de nuevo fuera de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, ronda que en esta etapa en Segunda iniciada en 2013 solo ha logrado alcanzar en tres ocasiones, en la 19-20, cuando hasta llegó a octavos, cayendo ante el Real Madrid, en la 17-18, cuando lo hizo en dieciseisavos ante el Valencia y en la más reciente, en la 21-22, cuando perdió también en esa ronda, la tercera de la competición copera en el actual formato, ante el Sevilla. Así, no se cruzará otra vez con un Primera al decir adiós al torneo del KO en la segunda eliminatoria, como le pasó el curso anterior, donde cayó en los penaltis con el Granada. En esa ronda sí estará el Huesca, que eliminó al Racing de Ferrol, siendo el único representante aragonés.

La cita con los dieciseisavos de final será el martes 9 de diciembre a las 13.00 horas en Las Rozas. Las eliminatorias se disputarán los días 16, 17 y 18 de diciembre, tal y como está previsto en el calendario. La eliminatoria que presenta como gran novedad que aparecen ya los cuatro clubs que hasta ahora estaban exentos por disputar la Supercopa de España en la primera quincena del mes de enero de 2026: Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic Club de Bilbao.

Los cuatro serán emparejados con equipos de las categorías más modestas que sigan en competición en las primeras bolas del sorteo. Además de esos cuatro de la Supercopa estarán en el bombo Osasuna, Alavés, Getafe, Mallorca, Levante, Betis, Real Sociedad, Elche, Villarreal. Celta, Valencia, Sevilla, Rayo, Huesca, Sporting, Cultural, Eibar, Deportivo, Racing, Burgos, Granada, Albacete, Guadalajara, Talavera, Eldense, Murcia, Ourense y Atlético Baleares.