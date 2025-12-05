Rubén Sellés: "Hemos protestado porque en el partido se ha parado el juego cuando han caído al césped jugadores del rival"

Rubén Sellés hizo la siguiente valoración del encuentro: «En el campo se ha repetido la identidad que tenemos, el equipo ha sido reconocible, eso sí, con algunas fases. Aunque hemos perdido, como equipo seguimos creciendo, es un partido que nos hace dar pasitos hacia delante. Con la prórroga a alguno le va a costar recuperar, pero el encuentro nos va a servir para coger una base posicional y de juego. Hemos sido competitivos, hemos tenido alguna situación a balón parado y defendido bien nuestra área. Cuanto mejor estén todos, mejor. Hay mucha gente trabajando mucho y muy bien. Hoy lo han demostrado».

El entrenador habló de la acción del gol del Burgos, con Saidu caído en el suelo lesionado tras sufrir un resbalón. «Hemos protestado porque en el partido se ha parado el juego cuando han caído al césped jugadores del rival». Y lanzó elogios a Ale Gomes. «Es un activo del club. Es como cualquier miembro de la plantilla», finalizó.