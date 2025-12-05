Sellés cambia las tornas y escala entre los mejores relevos del Real Zaragoza

Hace solo tres semanas y antes del derbi Rubén Sellés firmaba uno de los peores arranques como entrenador de la historia del Real Zaragoza, en 93 años de ella desde 1932. De hecho, estaba en una lista como uno de los técnicos zaragocistas que habían comenzado su andadura perdiendo los tres primeros partidos (Sporting, Deportivo y Granada en su caso) tras Jacinto Quincoces, Elemér Berkessy, García Traid, Ildo Maneiro e Iván Martínez, este el más reciente y en esta etapa en Segunda iniciada en 2013.

El hasta esta semana entrenador del Yeclano arrancó su periplo en el banquillo zaragocista con 5 derrotas consecutivas y era el único de los 15 relevos, contando al propio Sellés y que Víctor Fernández lo hizo en dos ocasiones en esta andadura de plata, que empeoraba los números del actual míster. Tres semanas y tres victorias después, solo Víctor, en su primera llegada, JIM y Láinez mejoran el dato de Sellés en nueve jornadas. El cambio de tornas ha sido total. Esto, sin contar a los dos técnicos interinos en esta etapa, David Navarro y Emilio Larraz, que estuvieron solo un encuentro.

Colista global, noveno con él

El entrenador zaragocista puede sumar ante el Málaga este lunes su cuarto botín seguido tras ganar al Huesca, al Eibar y al Leganés, lo que no sucede desde la 23-24 con Escribá, donde fueron hasta 5 en el inicio de Liga, pero ahora acumula en su casillero 9 puntos de 18 posibles, lo que coloca a su Zaragoza colista global en 16 jornadas en la novena posición desde que llegó el técnico valenciano. Ese balance solo lo mejoran JIM, en la 20-21, con 13 puntos de 18 posibles, Víctor Fernández, que logró 11 de 18 en la 18-19, los mismos que Láinez en la 16-17. Si gana en La Rosaleda, Sellés también mejorara el comienzo del exportero, entonces ya en siete citas.

Por detrás, en esos relevos desde 2013 y en seis citas quedan Fran Escribá (22-23), con 9 puntos también, pero solo dos victorias, Víctor Muñoz (13-14), Popovic (14-15), Agné (16-17) y la segunda llegada de Víctor Fernández (23-24) con 8 puntos, por los 7 de Lluís Carreras (15-16) y Julio Velázquez (23-24), los 6 de Gabi (24-25), los 5 de Ramírez (24-25), los 4 de Lucas Alcaraz (18-19) y los tres de Iván Martínez (20-21), que fue a la sexta citra cuando firmó su primera y única victoria victoria.

El historial de los relevos recientes

En el global de esos relevos y para el que a Sellés aún le queda esperar a su salida o a que acabe el actual curso para establecer la comparación. JIM, con 37 puntos de 72 posibles, en 24 choques se quedó en el 51,3%, exactamente el mismo porcentaje que firmó Lluís Carreras en la 15-16, con idénticos registros que el entrenador alicantino, fueron los dos mejores. Después, el resto de relevos hasta el final de la temporada en la que cogieron al equipo no llegaron a la mitad de los puntos, que es ahora lo que atrapa el entrenador valenciano (9 de 18). Lo rozaron primero Ranko Popovic (48,8%) y Víctor Fernández, en su primera llegada como revulsivo en la 18-19, (48,6%). Mientras, Fran Escribá se fue al 45,6%, Gabi al 45,45%, César Láinez al 41,6%, Víctor Muñoz y Víctor Fernández, este en la 23-24, sellaron el 38,8%, Raúl Agné un 38,5%, Julio Velázquez un 35.7%, Ramírez un 23,3%, Lucas Alcaraz solo el 20,8% e Iván Martinez es el último que se quedó en el 12,5% en la 20-21.

Mientras, Sellés también en la actual Segunda era el peor relevo entre los clubs que habían decidido cambiar de entrenador, pero ahora sus números ya se aproximan a los de los mejores cambios de banquillo. Borja Jiménez, de gran arranque y caída actual, firmó 11 puntos en las seis primeras citas, Pablo Hernández en el Castellón y como sustituto de Plat, 10, los mismos que Ziganda en la Cultural Leonesa en esos duelos. Juan Funes, en el Málaga, próximo rival, Bolo en el Huesca, Galván en el Mirandés y Carles Manso en el Andorra no han llegado a esas seis citas, mientras que el Leganés acaba de destituir a Paco López.