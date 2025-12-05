Así está la situación de Kenan Kodro. Sin opción de compra, ficha compartida y una continuidad factible en el Real Zaragoza

Los últimos tres partidos de Liga han traído la mejor versión de Kenan Kodro, con una titularidad frente al Huesca, el Eibar y el Leganés y mostrando su capacidad en ataque junto a Soberón, por lo que la apuesta de última hora en verano de Txema Indias por el delantero bosnio, aunque nacido en San Sebastián e hijo del también delantero Meho Kodro, empieza a dar sus frutos en el Real Zaragoza. El ariete, que descansó en Copa ante el Burgos y que volverá a ser titular en Liga el lunes en Málaga, llegó desde el Ferencvaros húngaro sobre la bocina del mercado en una cesión simple, es decir sin opción de compra, por una temporada y en la que el Zaragoza y el club magiar comparten la ficha del punta, ya que para la entidad zaragocista es casi imposible asumirla en su totalidad.

A Kodro le queda un año más de contrato en el Ferencvaros, de donde llegó en enero de 2024 procedente del Fehervar también húngaro y hasta 2018 conocido como Videoton. En ese momento, el Ferncvaros pagó 600.000 euros por su fichaje, cuando entonces era el máximo goleador del campeonato de ese país, con 11 tantos en 17 encuentros, y firmó por lo que quedaba de esa temporada y tres más, hasta junio de 2027. Sin embargo, el ariete no tuvo suerte en el histórico club magiar (14 partidos de Liga, cuatro de Copa y dos goles en ese tramo final de la 23-24) y en el verano de 2024 ya fue cedido al Gaziantep FK turco por una temporada (27 choques de la Superliga, con dos tantos, y otras cinco citas de la Copa, con seis dianas más).

Regresó el pasado verano al Ferencvaros, donde no tenía sitio y al final el Zaragoza se hizo con su fichaje en una apuesta de momento por un año pero que sería sencilla de prorrogar en propiedad si el club aragonés permanece en Segunda. El delantero, de 32 años, está a gusto en la capital aragonesa (su familia es de San Sebastián, donde él nació y se casó) y el club húngaro facilitará completamente su salida en junio, por lo que en ese contexto y si el nivel de Kodro se mantiene como en los últimos tiempos, es muy posible que siga en la entidad, con un vínculo mayor que el que le resta en Hungría para asumir esa ficha actual.

Kodro, en un entrenamiento en la Ciudad Deportiva. / JAIME GALINDO

Kodro llegó en el último día del mercado y con Gabi alternó la titularidad, ante el Valladolid o el Albacete, y la suplencia mientras que con Sellés empezó en el banquillo, teniendo minutos ante el Deportivo y el Sporting, igual que en Copa, en Mutilva, pero no en Granada. Sin embargo, en el derbi ante el Huesca fue titular para hacerse ahora indiscutible en los tres últimos partidos y mostrando una muy buena versión como referencia, fijando a los defensas y con mucho trabajo a la hora de bajar los balones y asociarse. En total, suma 10 partidos de Liga, con dos goles, frente al Almería y el Leganés, donde abrió la victoria zaragocista, mientras que también anotó en Copa ante el Mutilvera.

Kodro comenzó su carrera en el Antiguoko de San Sebastián y en 2008 dio el salto a la cantera de la Real Sociedad, donde llegó a jugar hasta en el filial antes de dar el salto al fútbol profesional en Osasuna en la 14-15, en Segunda División. En España también ha jugado en el Athletic y en Valladolid, en ambos en la élite.