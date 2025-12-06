El adiós del mundo del fútbol a Manolo Villanova: "Lo ha dado todo por el escudo del Real Zaragoza"

La noticia del fallecimiento de Manolo Villanova, una de las personas más influyentes de la historia del Real Zaragoza, ha sacudido la tarde de este sábado al mundo del fútbol. La muerte de Villanova ha obligado a muchos a recordar a una figura clave en multitud de ámbitos del club y no solo en la meta del conjunto blanquillo. Exjugadores, exentrenadores y demás personas vinculadas al club aragonés han puesto en valor su trayectoria.

Una de las personas que más puede ayudar a reconstruir el legado que deja su paso por el Zaragoza es Xavi Aguado, exjugador del conjunto maño. «Ha estado en todas las facetas del club. Es un embajador brutal», asegura. El que fuera central en la capital aragonesa afirma que era «una persona extraordinaria», así como una «muy vinculada al club y fundamental para él». En palabras de Aguado, la personalidad de Villanova «hacía que entendieras que el fútbol es un sentimiento».

Quien también lo recuerda con un gran cariño es otra leyenda blanquilla: Félix Pérez Aguerri. El centrocampista en la primera etapa de Villanova como técnico admite que se trata de un entrenador que lo ha marcado: «Manolo ha sido uno de mis grandes valedores». Félix también rememora su huella en multitud de aspectos de la institución blanquilla, ya que, además de portero y entrenador del primer equipo, dirigió al filial en sus primeros años y estuvo como director deportivo en la etapa del Vujadin Boskov en el banquillo.

Félix valora por encima de todo el sentimiento de Villanova hacia el club: «Al Zaragoza lo tenía siempre en el corazón». Una cualidad a reseñar por alguien que también coincidió con él en el Salamanca y quien asegura que su amor por el equipo, incluso fuera de su ciudad natal, era «permanente, no lo ocultaba». Además, subraya el exjugador que Villanova ha vivido con un ojo puesto en su club: «Siempre ha estado presto a volver al echar una mano».

Manolo Villanova, en su etapa como director deportivo con Boskov en el banquillo. / Real Zaragoza

Todos estos testimonios dan fe de su afecto por el escudo del león. No obstante, si alguien puede explicar la importancia de Villanova en lo deportivo, es Andoni Cedrún, otro de los grandes jugadores que ha pasado por la meta del conjunto blanquillo: «Manolo está en su historia. Es uno de los porteros que más lo ha marcado». Asimismo, Andoni subraya su forma de ser: «Tenía un carácter impresionante y una fuerza tremenda. Mucha energía». Pero lo que remarca del exfutbolista es que, por todos estos motivos, Villanova «está en el corazón del zaragocismo».

Sin embargo, Cedrún no es el único exguardameta del Real Zaragoza que reconoce su sentimiento. Para César Láinez, Manolo Villanova «era la definición de un hombre de club». «Para cientos de canteranos, cuando llegar al primer equipo no era tan sencillo, era una figura importantísima», resalta el portero. «Era lo más parecido a un padre que se podía tener en el deporte, nos enseñó lo que era el mundo del fútbol», añade.

Y eso que al arquero, en palabras del propio Láinez, lo «puteó». «Estaba a medias con el primer equipo y el filial y si no entrenaba con ellos, no jugaba. No te ponía las cosas fáciles, pero te enseñaba mucho», explica. La espinita que le queda a Láinez y a muchos otros zaragocistas es que «no se le reconoció a tiempo». «A nosotros nos pesa mucho, llegó tarde. Fue una pena porque se hizo en un momento en el que él ya no lo pudo disfrutar», subraya el exjugador.

«Era un tipo increíble, lo he sentido muchísimo», comienza emocionado otro portero que paso por sus manos, Eugenio Vitaller, que recuerda que incluso fue a su trabajo para hablar con su jefe para pedirle que saliera antes y así llegar a los entrenamientos con el Deportivo Aragón: «Siempre confío en mí, fue mi padre deportivo».

Manolo Villanova realiza estiramientos en un entrenamiento del Real Zaragoza en la Ciudad Deportiva. / Archivo de El Periódico

Al igual que Láinez, Vitaller destaca lo valiosas que fueron las instrucciones con las que aleccionaba a los canteranos. «Te defendía delante de quien hiciera falta, pero luego a solas te hablaba muy clarito. Su carácter era fuerte, aunque era una fachada. Era pura bondad, un hombre leal que se vestía por los pies. Un maestro de la vida», relata el exguardameta.

Hablando de la historia del Real Zaragoza, a Vitaller no se le ocurren muchos nombres que hayan tenido más trascendencia ni que hayan sido más importantes que Manolo Villanova. «Ha sido una pieza clave, sin él muchos de nosotros no hubiéramos salido a flote. Y luego no hay que ver más que a los futbolistas que ha entrenado. Lo ha dado todo por el escudo del Zaragoza. Lo recordaremos para siempre», acaba Eugenio.

La triste noticia no solo llegó a oídos de estos deportistas, sino que en el mundo de la política también se hicieron eco varias voces. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, mandó un mensaje de apoyo a su familia a través de X y lo definió como «un ejemplo de compromiso humildad y amor por el Real Zaragoza». A través de la misma red social, la ministra de Deportes, la aragonesa Pilar Alegría, también dio el pésame a la familia y reconoció que Villanova es «una parte importante de la historia» del club.