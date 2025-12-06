Juankar: "Nunca he sabido explicar bien cómo llegué al Real Zaragoza, era una cosa rara"

Apura ya los últimos sorbos de su carrera profesional, pero aún no ha dado el paso de retirarse, ¿no?

Estoy ahora mismo a la espera de encontrar equipo y me he dado de plazo hasta enero. Siempre es difícil dar ese paso, pero por desgracia el fútbol es más negocio que antes todavía si cabe y al final un jugador como yo, de 35 años, parece que no van a confiar. Mi idea era seguir en el extranjero, pero quiero algo que me motive, no deseo jugar al fútbol solo por hacerlo, soy ambicioso y pretendo competir y tener objetivos grandes. No se ha dado esa posibilidad en estos meses tras salir del Aris y en ello estoy.

Se puede dar por satisfecho en todo caso de su carrera, empezó en las categorías inferiores del Madrid y ha pasado por clubs de Primera como el Zaragoza, el Betis, el Granada y el Málaga, jugó en Grecia, en el Panathinaikos y en el Aris... No está nada mal.

No muchos pueden presumir de haber estado en tan grandes equipos y al final es con lo que me quedo. Estos últimos años ha sido, sobre todo en el Panathinaikos, cuando mejor rendimiento he dado y tengo esa espinita de decir que, aunque tenga ya esa edad, es cuando mejor me he visto y por eso cuesta dar el paso de decir adiós, pero los clubs quieren invertir y recuperar su dinero y por eso a veces no ven la apuesta por futbolistas como yo. En Panathinaikos (2020-24) se vio mi mejor versión, sin duda, por rendimiento y por sentirme importante en el equipo y además viví otra sensación, la de pelear por títulos porque en España lo hice más por la permanencia. He ganado dos Copas de Grecia, he jugado Europa League, la previa de la Champions, fue una experiencia increíble.

"De ese año me quedo sobre todo en el aprendizaje y creo que fui importante para el equipo, venía de jugarlo todo en el filial del Madrid y llegar aquí fue como bajar los pies a la tierra y ver lo que era el fútbol profesional, en el que no te van a regalar nada. A Javier Aguirre le tengo un cariño enorme, me trató como a un hijo"

El paso al profesionalismo lo da con el Zaragoza en 2011, en una Liga, la de 11-12, con mucho sufrimiento para el Zaragoza, con Javier Aguirre y la salvación con Manolo Jiménez.

Sí, desde el Castilla, una temporada muy complicada la de mi estreno en Primera, aunque al final de ella logramos salvar la categoría. De ese año me quedo sobre todo en el aprendizaje y creo que fui importante para el equipo, venía de jugarlo todo en el filial del Madrid y llegar aquí fue como bajar los pies a la tierra y ver lo que era el fútbol profesional, en el que no te van a regalar nada. A Javier le tengo un cariño enorme, me trató como a un hijo y de Manolo aprendí muchas cosas la verdad.

Juankar conduce el balón en un partido de Primera con el Zaragoza ante Osasuna. / ANGEL DE CASTRO

Llegó al Zaragoza como extremo, pero después empezó a dar pasos hacia atrás en el campo y después fue lateral.

En el Zaragoza todavía jugué siempre en ataque y ya fue en el segundo año en el Betis cuando Gabriel Calderón me metió de lateral, con un primer partido nada menos que contra el Sevilla en Europa League. En La Romareda sí que tuve momentos de carrilero con Aguirre, pero Manolo cuando marqué contra el Espanyol ya dejó claro que me veía solo arriba y lo dijo en una rueda de prensa.

Usted vino en 2011 como propiedad de un fondo inversor, con Mendes de por medio, muy cercano entonces a Agapito Iglesias, y cedido por el Sporting de Braga. Pocos se acuerdan de eso...

Sí, la cesión era por varios años, aunque nunca he sabido explicarlo bien, era una cosa rara. Ni yo he tenido casi idea de cómo llegué al Zaragoza. Recuerdo que después cuando estuve en el Málaga ya hicieron un cambio de Ricardo Horta por mí. Era propiedad de un fondo inversor que tenía Jorge Mendes y en esa condición estuve varias temporadas, después del segundo año en el Málaga (en 2017) es cuando se hizo ese intercambio. Fue rocambolesco todo, pero lo que quería era jugar en Primera y eso lo logré en el Zaragoza, así que eso fue lo importante.

"El recuerdo que tengo de la afición zaragocista es magnífico, a mí me gustan las gradas que aprietan, que exigen y eso se ha visto en los clubs que he estado. El Zaragoza no fue una excepción"

Aquella temporada el Zaragoza se salva en un último partido en Getafe, con el Coliseum lleno de zaragocistas.

No pude jugar por unas molestias de rodilla ese día, pero el recuerdo es imborrable, de los que se quedan siempre grabados. Salvar la categoría y hacerlo así, en el último partido, fue una alegría de la hostia, porque además yo no quería que mi primer año en la élite acabara en descenso. Menuda carta de presentación... El recuerdo que tengo de la afición zaragocista es magnífico, a mí me gustan las gradas que aprietan, que exigen y eso se ha visto en los clubs que he estado. El Zaragoza no fue una excepción.

¿Con quién guarda relación de aquel equipo?

Con Edu Oriol hablo bastante, Mateos es muy amigo mío, estuvimos ya de compañeros en el Madrid. Recuerdo que fuimos aquella temporada juntos al Zaragoza y que nos presentaron a la vez.

El Zaragoza no bajó ese año, pero lo hizo al siguiente y ahí sigue...

Es que la Segunda es más que complicada, cada año más y aún es mayor la dificultad cuando no tienes una estabilidad como club. Eso se nota todavía más. Al Zaragoza, ya en la época que estuve yo, le faltaba esa estabilidad, la gente no le da importancia, pero es vital. No es solo tener buenos futbolistas, sino contar con una base buena, dar pasos seguros y hacer las cosas bien con una idea y un proyecto.

Trece cursos seguidos con el actual en Segunda.

Sí me lo dicen cuando bajó no me lo habría creído. Ni yo ni nadie. El Zaragoza ha sido siempre un histórico y da pena verlo así, porque es un pedazo de club y de ciudad y que lleven tantos años fuera de la élite... Y además esta temporada ha empezado de colista, ahora lleva varios años estando abajo y la situación es más difícil, aunque al menos han logrado reaccionar en las últimas jornadas. A ver si lo logran porque en esas situaciones la presión es complicada de llevar y el factor mental juega un papel decisivo.

"Al Zaragoza, ya en la época que estuve yo, le faltaba esa estabilidad, la gente no le da importancia, pero es vital. No es solo tener buenos futbolistas, sino contar con una base buena, dar pasos seguros y hacer las cosas bien con una idea y un proyecto"

En el Málaga estuvo cinco temporadas, vivió un descenso allí en la 17-18 y jugó muchos más partidos que en el Zaragoza.

El descenso allí no se me olvida, porque lo viví con la rodilla rota en un año más que complicado para mí, ya que en ese mercado de invierno, cuando estaba Míchel en el Málaga, iba a firmar por el Lokomotiv y me llegó esa lesión que lo truncó todo. De verme muy bien, con un rendimiento tan bueno a acabar esa temporada bajando a Segunda y yo recuperándome de un cruzado. El fútbol es en este sentido igual que la vida, tiene giros imprevistos que en un momento lo cambian todo.

Juankar, con el título de la Copa de Grecia con el Panathinaikos en 2024. / PANATHINAIKOS FC

Su corazón este lunes por esa mayor permanencia será más malaguista...

Que gane el que más lo merezca, lo que sí deseo es lo mejor para ambos, siempre me dijeron mis padres que no le desee el mal nunca a nadie y menos en los sitios en los que he estado tan bien. El Málaga ha tenido dudas y ha cambiado de entrenador también aunque al jugar en casa es quizá un poco más favorito, pero la racha en la que viene aquí el Zaragoza es muy positiva y el fútbol son dinámicas y momentos y hay que saber gestionarlos.