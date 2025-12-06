Los motores del Real Zaragoza, Toni Moya, Ale Gomes, Tachi y los caballos de potencia extra para Rubén Sellés

Hubo decisiones que tuvo claras desde el principio, especialmente en la elección de nombres, fueran de consenso público o controvertidos, que eso nunca le importó. Otras que le costó un tiempo afinar, tanto en la selección de las piezas más adecuadas como en su posicionamiento y utilidad sobre el campo. Al final, Rubén Sellés ha dado con su once ideal y las victorias le han dado la razón. Sobre esa base ha construido la resurrección del Real Zaragoza, que ha convertido la desazón y el pesimismo en esperanza y más optimismo con algunas razones futbolísticas fundadas.

Ahora mismo, el equipo titular para Sellés lo forman Andrada en la portería, Aguirregabiria, Insua, Radovanovic y Pomares en la defensa, Guti, Keidi Bare, Francho y Valery en el centro el campo, junto a Soberón y Kodro en ataque, uno por detrás del otro, que el orden de los factores en este caso ha alterado mucho el resultado final, como también fue clave la decisión de retrasar a Guti al medio, darle tierra por delante a Francho para que tuviera kilómetros para correr y demostrar sus espectaculares condiciones atléticas o apostar por Valery para que se lo fuera creyendo y fuera creciendo.

Los gustos del entrenador, su criterio a la hora de elegir quiénes y para qué y el propio césped han ido realizando una selección natural en la que esos once futbolistas han sido los ganadores de la carrera por un puesto en el once inicial. En este momento de la temporada, el más fértil de toda la Liga y el primero en el que se ve cierta luz al final de un túnel que todavía sigue siendo oscuro, nadie duda de que son los hombres sobre los que el Real Zaragoza debe seguir insistiendo y madurando la propuesta.

El pasado jueves, en el partido de Copa contra el Burgos, Rubén Sellés cambió la alineación por completo. Construyó un equipo nuevo, lleno de suplentes y, por lo tanto, meritorios en estos momentos. En una noche a contrapié, desagradable por la lluvia, por el frío y por la poca importancia del propio partido, el técnico puso a prueba a su equipo B e, incluso, a algún futbolista del plan C. Por ejemplo, Dani Gómez. Bazdar no está en ninguno de ellos.

El resultado fue la eliminación del Real Zaragoza con un gol en los instantes finales de la prórroga, polémico por cómo se produjo después de que Saidu cayera lesionado y el colegiado no detuviera el juego. De ese encuentro, Sellés pudo sacar una conclusión principal: aunque públicamente dijera que el equipo había competido, que fue cierto, el salto de nivel entre quienes juegan en la Liga y quienes lo hicieron en Copa fue evidente. El salto físico, técnico y, sobre todo, de ritmo de juego.

Ante el Burgos, solo asomaron la cabeza Toni Moya, que está en un buen estado de forma. Su calidad de base siempre es un activo, por eso cuando la acompaña de continuidad sale a relucir. De ahí que sea uno de los primeros cambios de Sellés en la Liga y uno de los recursos consistentes en el banquillo. También rindió Ale Gomes, que estuvo muy contundente en el corte, físicamente poderoso y serio atrás. Con el balón tuvo más imprecisiones de las debidas. Adri Rodríguez cumplió, aunque su rol ha pasado ya a ser definitivamente el de segundo portero. Tachi será un recambio fiable y solvente y Tasende al menos no se desenganchó. Hubo para quienes el tren pasó de largo, no todos por el mismo motivo porque hay jugadores que lo dan todo, pero no tienen más.

Este lunes, Sellés tratará de dar continuidad a su buena racha en la Liga en Málaga frente a otro rival directo. Lo hará con su once de confianza, un equipo elegido fruto de la clarividencia profesional del técnico, de su capacidad de autocrítica para corregirse cuando estaba en un error y de una manifiesta apuesta por la veteranía y por los hombres más hechos y derechos. Esos once elegidos seguirán siendo el motor del Real Zaragoza. Eso sí, el técnico sabe que tiene algunos caballos de potencia extra en el banquillo con quienes el jueves volvieron a dejárselo claro en un día de perros y de fútbol a contracorriente.