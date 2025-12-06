En La Rosaleda se puede romper la barrera, el primer once sin cambios en el Real Zaragoza
Sellés, salvo contratiempo de última hora, repetirá la exitosa apuesta de las últimas semanas, lo que dejó bien claro con las rotaciones y los descartes en Copa, y ahora mismo no tiene que hacer ningún cambio obligado por lesión y sanción
El buen partido ante el Leganés y la dinámica actual que lleva el Real Zaragoza, con tres victorias consecutivas, invitan a pensar que en la jornada 17ª de la actual Segunda será la primera en la que el equipo zaragocista firme un once idéntico de un partido a otro de Liga, algo que Gabi Fernández no logró, estuvo cerca de hacerlo ante el Córdoba tras ganar al Mirandés en Vitoria, y que Rubén Sellés, en las últimas semanas de continuidad en el equipo base no ha podido conseguir tras hacer muchos cambios al principio de su etapa en el banquillo zaragocista.
Así, si no median incidencias de última hora, con especial precaución con el virus gastrointestinal que han pasado Barrachina y Sebas Moyano, o a alguna molestia en los últimos entrenamientos antes de jugar el lunes en La Rosaleda, el equipo formado por Andrada, Aguirregabiria, Insua, Radovanovic, Pomares, Guti, Keidi Bare, Francho, Valery, Soberón y Kenan Kodro tiene todas las papeletas para mantenerse en Málaga. De todos ellos, solo Aguirregabiria, Valery, Soberón y Radovanovic, este en la prórroga frente al Burgos únicamente, tuvieron minutos en el duelo copero del jueves y hasta seis jugadores (Andrada, Francho, Pomares, Guti, Keidi y Kenan) ni se vistieron e Insua se quedó sin saltar desde el banquillo.
Gabi no repitió once en las nueve jornadas que tuvo en el banquillo y una lesión en el glúteo de Pomares le obligó a que Tasende ocupara su sitio ante el Córdoba cuando iba a repetir el equipo que había ganado al Mirandés. Emilio Larraz, en su único partido en el banquillo, ante la Cultural Leonesa, se estrenó con 5 novedades en el equipo, mientras que Sellés en su debut firmó 6 cambios, su récord absoluto, (Adrián, Aguirregabiria, Tachi, Cuenca, Soberón y Valery) para que ante el Deportivo fueran dos (Ale Gomes y Toni Moya) y en Granada los mismos (Pau Sans y Sebas Moyano en ese caso).
En el inicio de la actual racha victoriosa, en el derbi ante el Huesca, fueron cinco las novedades (Adrada, Radovanovic, Keidi Bare, Valery y Kodro), en un giro cercano cuando más lo necesitaba el entrenador, para que ese triunfo solo llevara a un cambio en Éibar, el de Saidu por el sancionado Radovanovic y que ante el Leganés el serbio recuperara su sitio en lugar del ghanés.
26 titulares diferentes
Hasta el momento, el Zaragoza ha utilizado a 30 jugadores en esta Liga (Terrer fue el último frente al Leganés), con 26 futbolistas en el once, el que más de toda la categoría de plata. Mientras, Barrachina y Kosa solo han jugado en Copa, lo que eleva a 32 los jugadores con minutos oficiales.
- El exentrenador del Real Zaragoza destituido en Segunda RFEF tras 13 jornadas
- Rubén Sellés: 'Hemos protestado porque en el partido se ha parado el juego cuando han caído al césped jugadores del rival
- Los primeros fichajes de Rubén Sellés y su plan para llevar al Real Zaragoza hasta la salvación
- El Real Zaragoza cae en la prórroga frente al Burgos y dice adiós a la Copa del Rey (0-1)
- El Real Zaragoza se abona a las remontadas, gana al Leganés y se mete en la pelea (3-2)
- La obra de arte de Moya, la voracidad de Francho, Kodro o Soberón y el Zaragoza más despampanante de Sellés
- El récord histórico del Real Zaragoza que lleva casi 30 años vigente y que amenaza el Chelsea
- La crónica del Zaragoza-Burgos (0-1). Un adiós en un solo instante