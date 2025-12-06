En La Rosaleda se puede romper la barrera, el primer once sin cambios en el Real Zaragoza

El buen partido ante el Leganés y la dinámica actual que lleva el Real Zaragoza, con tres victorias consecutivas, invitan a pensar que en la jornada 17ª de la actual Segunda será la primera en la que el equipo zaragocista firme un once idéntico de un partido a otro de Liga, algo que Gabi Fernández no logró, estuvo cerca de hacerlo ante el Córdoba tras ganar al Mirandés en Vitoria, y que Rubén Sellés, en las últimas semanas de continuidad en el equipo base no ha podido conseguir tras hacer muchos cambios al principio de su etapa en el banquillo zaragocista.

Así, si no median incidencias de última hora, con especial precaución con el virus gastrointestinal que han pasado Barrachina y Sebas Moyano, o a alguna molestia en los últimos entrenamientos antes de jugar el lunes en La Rosaleda, el equipo formado por Andrada, Aguirregabiria, Insua, Radovanovic, Pomares, Guti, Keidi Bare, Francho, Valery, Soberón y Kenan Kodro tiene todas las papeletas para mantenerse en Málaga. De todos ellos, solo Aguirregabiria, Valery, Soberón y Radovanovic, este en la prórroga frente al Burgos únicamente, tuvieron minutos en el duelo copero del jueves y hasta seis jugadores (Andrada, Francho, Pomares, Guti, Keidi y Kenan) ni se vistieron e Insua se quedó sin saltar desde el banquillo.

Gabi no repitió once en las nueve jornadas que tuvo en el banquillo y una lesión en el glúteo de Pomares le obligó a que Tasende ocupara su sitio ante el Córdoba cuando iba a repetir el equipo que había ganado al Mirandés. Emilio Larraz, en su único partido en el banquillo, ante la Cultural Leonesa, se estrenó con 5 novedades en el equipo, mientras que Sellés en su debut firmó 6 cambios, su récord absoluto, (Adrián, Aguirregabiria, Tachi, Cuenca, Soberón y Valery) para que ante el Deportivo fueran dos (Ale Gomes y Toni Moya) y en Granada los mismos (Pau Sans y Sebas Moyano en ese caso).

En el inicio de la actual racha victoriosa, en el derbi ante el Huesca, fueron cinco las novedades (Adrada, Radovanovic, Keidi Bare, Valery y Kodro), en un giro cercano cuando más lo necesitaba el entrenador, para que ese triunfo solo llevara a un cambio en Éibar, el de Saidu por el sancionado Radovanovic y que ante el Leganés el serbio recuperara su sitio en lugar del ghanés.

26 titulares diferentes

Hasta el momento, el Zaragoza ha utilizado a 30 jugadores en esta Liga (Terrer fue el último frente al Leganés), con 26 futbolistas en el once, el que más de toda la categoría de plata. Mientras, Barrachina y Kosa solo han jugado en Copa, lo que eleva a 32 los jugadores con minutos oficiales.