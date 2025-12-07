Bazdar, de nuevo fuera de una lista con Dani Gómez

No hay indulto de Sellés a Bazdar, que por segunda jornada consecutiva, esta vez en Málaga, se queda fuera de la lista por decisión técnica, tal y como adelantó este diario y ha hecho oficial en la convocatoria. y deja claro que la salida en enero es la única vía. Ese descarte ya sucedió ante el Leganés, mientras que en Copa con el Burgos fue citado pero no jugó, calentando solo en la banda y sin salir al césped. Sellés se lleva a 24 jugadores a Málaga y hará un descarte antes del choque.

Sí que cuenta el entrenador valenciano con Dani Gómez, que no estuvo ante el conjunto pepinero y viaja a Málaga, dejando claro que hay diferencias en los casos de los dos delanteros. Dani sí tuvo minutos en Copa, saliendo al final del choque y jugando la prórroga.

Lista de 24 jugadores ante el Málaga. / REAL ZARAGOZA

Mientras, Pau Sans es otro descarte por decisión técnica, aunque el canterano disputó toda la eliminatoria copera ante el Burgos, y no están por lesión Kosa, que tiene leves molestias físicas. Paulino, que sigue recuperándose del esguince del ligamento lateral externo de la rodilla izquierda que sufrió antes del derbi, y Saidu, lesionado en el tobillo ante el Burgos.

El equipo viaja ahora en AVE a Málaga y el probable descarte que dé ellés será el meta Obón, teniendo en cuenta que del Aragón solo viajan también Pinilla y Ale Gomes, ya que Barrachina y Lucas Terrer no están citados y han jugado con el filial este domingo contra la UD Logroñés. Vuelve Marcos Cuenca a una lista en Liga después de jugar en Copa tras la lesón en el isquio izquierdo que sufrió ante el Deportivo.