Jorge Valdano se despide de Manolo Villanova. "Fue un hombre de fútbol, tenía ese amor antiguo a este deporte ahora lleno de tantos intrusos"

En una entrevista en este diario a Manolo Villanova se le preguntaba por los mejores jugadores que tuvo a sus órdenes. "He entrenado a Kempes, Rijkaard, Valdano, Antic... No puedo elegir a uno, eran de los mejores del mundo". Al delantero argentino, campeón del mundo en 1986, lo tuvo a sus órdenes casi dos temporadas, tras llegar en el verano de 1979 al equipo zaragocista desde el Alavés y con Villanova en el banquillo, que estuvo en esa etapa hasta casi hasta el final de la campaña 80-81, cuando fue sustituido por Leo Beenhakker. Fue en el minuto de silencio del Betis-Barcelona donde Valdano se enteró de la muerte de su primer entrenador en el Zaragoza.

"Me enteré entonces, en el partido del Betis, y me apené mucho, porque Manolo es una de esas buenas personas, de esa buena gente, que uno ha tenido la oportunidad y la fortuna de cruzarse en el camino", asegura el ahora comentarista y analista futbolístico y que del Zaragoza fichó por el Real Madrid, donde además de jugador fue entrenador, director deportivo y director general. "Recuerdo que Manolo era muy directo en lo que hacía y decía, tenía ese tono futbolero de toda la vida, ese hombre de fútbol que vemos los que tenemos esa visión más clásica, de ese amor antiguo, que somos casi una secta a la hora de verlo así, aunque ahora este deporte haya cambiado tanto y se haya llenado de tantos intrusos", rememora.

"Tenía ese estilo claro y directo, cercano, como todo aragonés, un tipo sencillo, muy humano. Era de trato muy fácil y con sus convicciones muy arraigadas y con ese sentimiento profundo por el Real Zaragoza", narra Valdano de Villanova, cuyo funeral tras fallecer el sábado será oficiado hoy en el cementerio de Torrero. "Fue mi primer entrenador allí y cuando yo llegué el club estaba centrado en una revolución física con el Brujo Torrado (fisioterapeuta y recuperador aquellos años), con una generación de jugadores con esas dotes, en la que Manolo tenía una gran materia prima para trabajar y con el acompañamiento de esos extranjeros como era mi caso que nos sumábamos al grupo. Luego vino Leo (Beenhakker) y lo cambió todo, le dio un vuelco al fútbol del Zaragoza y hasta a todo el fútbol español".

La anécdota con Amarilla

Valdano acabó firmando 71 goles en cinco temporadas, en 172 partidos oficiales, de zaragocista antes de fichar por el Real Madrid en 1984 y sus primeros compañeros de vanguardia en el Zaragoza fueron Pichi Alonso y Amorrortu para que en 1980 llegara Raúl Amarilla al equipo zaragocista, aunque primero pasó por una cesión por el Racing al ocupar plaza de extranjero, pero el ariete paraguayo también estuvo un tiempo a las órdenes de Villanova. "Recuerdo que a Amarilla y a mí nos dijo en alguna ocasión que nos buscáramos más, que solo estábamos más pendientes de pensar en la portería contraria que de asociarnos. No era así, o al menos, no lo veíamos así, y él nos decía que al haber sido portero le permitía ver el fútbol desde atrás y observar ciertas cosas que otros no podían hacer".

"Es que era una tipo bondadoso, hasta en el mismo aspecto ya te generaba una complicidad humanística. Fue un entrenador de esa época, que hacía su trabajo con los conceptos de entonces y que no era demasiado invasivo, un hombre que siempre se ganaba el cariño de sus jugadores", completa Valdano, que había perdido el contacto con Villanova, aunque el cariño y el buen recuerdo siempre lo ha tenido muy presente. "No sabía que estaba enfermo desde hace unos años, porque no hemos mantenido contacto y me dio pena al enterarme por no haber podido mandar ese abrazo a la familia y por eso aprovecho la oprtunidad que me dais en este medio".