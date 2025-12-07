Los seis movimientos de ajedrez ganadores de Rubén Sellés y el ‘eureka’ del Real Zaragoza

Rubén Sellés lo estaba buscando con afán. Y contra el Huesca, lo descubrió. Fue un instante de liberación. De gritar eureka. Después de tres derrotas en sus tres primeros partidos al frente del Real Zaragoza, el técnico sumó su primer triunfo y se evitó un apuro personal a las primeras de cambio. Luego llegaron las de Eibar, con un Andrada descomunal y el equipo haciendo un ejercicio de resistencia encomiable con un futbolista menos, y la del Leganés en el Ibercaja Estadio, el encuentro más redondo de esta temporada.

A pesar de que en Gijón y contra el Deportivo se intuyeron mejoras, a Sellés le costó convertirlas en buenos resultados. Lo hizo cuando movió varias piezas del ajedrez de su equipo. Fue clave la entrada de Andrada, fundamentalmente porque la victoria de Eibar le pertenece en gran medida. Sin embargo, el Zaragoza de Sellés cambió cuando cambió desde el centro del campo hasta el ataque.

A la espera de lo que suceda este lunes en Málaga, que no vendrá mal recordar lo que recordó el propio entrenador (el equipo continúa último), Sellés dio con la fórmula mágica para la resurrección con la combinación de cinco cambios: Guti dejó la mediapunta y volvió al medio, la entrada de Keidi Bare al lado del canterano, Francho regresó a su posición más natural para poder correr con espacio por dentro y por fuera en la parte diestra del campo, Soberón empezó a jugar con un acompañante en ataque y retrocedió unos metros su posición y Kodro apareció como nueve de referencia, un delantero alto, trabajador, con olfato en el área pero con juego también fuera.

Estos movimientos provocaron que el puzzle encajara por fin. Guti y Keidi comenzaron a hacer una buena pareja en el medio, Francho está mostrando liderazgo y toda su exuberancia física, Kodro se ganó pronto el puesto y Soberón empezó a sentirse más cómodo en ese rol de llegador en el que todavía no ha acertado con el gol en jugada pero desde el que está aportando mucha luz entre líneas. Frente al Leganés ofreció una colección de pases que no se convirtieron en asistencias por los méritos de Juan Soriano o por malos remates.

Así ha sido como todas las piezas han ido ensamblándose correctamente. Atrás, Martín Aguirregabiria se había comportado con profesionalidad desde el primer minuto, con el borrón de Granada, y ha seguido creciendo hasta hacerse indiscutible. Como Pomares por el otro costado. Insua y Radovanovic también han estado a un nivel suficiente para que el equipo no se cayera por el centro de la retaguardia. Por el momento, Rubén Sellés ha dado con la tecla. Eso sí, tendrá que seguir afinándola. Lo hecho hasta ahora es importante porque ha revivido al equipo, pero todavía insuficiente.